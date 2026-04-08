لم ينجح في إكمال العودة سوى مرة.. رقم سلبي لـ الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 13:08

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

واصل الأهلي أرقامه السلبية في الدوري المصري هذا الموسم، وذلك بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وكانت هذه هي المرة السابعة التي يتأخر فيها الأهلي في النتيجة 1-0 في الدوري المصري هذا الموسم.

وخلال 7 مباريات لم يستطع الأهلي إكمال العودة وتحقيق الفوز سوى مرة واحدة فقط وكانت أمام الزمالك.

وخسر الأهلي مرتين بعدما تأخر في النتيجة 1-0 أمام بيراميدز وطلائع الجيش.

وتعادل 4 مرات 1-1 وكانت أمام كل من بتروجت وزد والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل الجاري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

