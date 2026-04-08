أرنولد: لم نكن محظوظين ضد بايرن.. وأي شيء يمكن أن يحدث في الإياب

يرى ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد أن فريقه لم يكن محظوظا خلال مواجهة بايرن ميونيخ.

وفاز بايرن ميونيخ على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أرنولد للصحفيين عقب المباراة: "شعرت أننا غير محظوظين، المباراة كانت ستكون جيدة، كنا نعلم أنهم ممتازون هجوميا ويسجلون الكثير من الأهداف وهو ما تحدثنا عنه قبل المباراة، إنهم يسجلون الكثير ولا يستقبلون كثيرا في المقابل".

وتابع "لقد لعبوا بشكل جيد جدا خاصة في اشوط الأول ولكن كانت لدينا فرصنا خاصة في الشوط الثاني عندما انفتح اللعب، ومع التغييرات التي أجريناها، دبت الحياة في المباراة ونجحنا في تقليص الفارق".

وأكمل "نحن الآن في منتصف الطريق فقط، قلت الشيء نفسه ضد مانشستر سيتي، أي شيء يمكن أن يحدث، خاصة مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، علينا أن نذهب إلى هناك وسنجل هدف واحدا على الأقل إن لم يكن أكثر، نحن متأخرون حاليا ولكن هدفنا هو الفوز بالبطولة، لذا سنضغط ونفعل كل ما بوسعنا للفوز والتأهل للدور المقبل".

وتابع "تحدثنا قبل المباراة عن أهمية الركض خلف مدافعيهم مع تتابعات هجومية خلف أظهرتهم أو لاعبي الوسط، رأيت فرصة في الهدف لأن فالفيردي مرر الكرة لي على الخط، وتمكنت من رؤية انطلاقة كيليان ووضعتها هناك بالكثير من السرعة، لقد قام بعمل جيد جدا ليتجاوز الخط لكن الأمر كله يتعلق بتسجيل الهدف وحمل ذلك الزخم للأسبوع المقبل".

وأضاف "المهمة في الإياب ضخمة، ولكن ناد مثل هذا يظهر في هذه اللحظات، بالطبع كنا نريد الفوز بالمباراة لكن لسوء الحظ لم نفعل، ولكن كما قلت، هدفنا هو الفوز بالبطولة، لذا لدينا تحد صعب وسنذهب إلى هناك ونحاول الفوز والتأهل".

وتقام مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 أبريل.