نجم أرسنال الشاب يحطم رقم لامين يامال في دوري أبطال أوروبا

حطم ماكس داومان يحطم لاعب أرسنال، رقم لامين يامال في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح ماكس داومان أصغر لاعب يشارك في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال فوز أرسنال على سبورتنج لشبونة بنتيجة 1-0 يوم الثلاثاء.

اللاعب الشاب سبق له كسر عدة أرقام قياسية في مسيرته القصيرة، بما في ذلك مشاركته التاريخية في دوري الأبطال خلال فوز أرسنال 3-0 على سلافيا براج في نوفمبر الماضي، حيث أصبح أصغر لاعب يشارك في البطولة حينها كبديل.

بعد خمسة أشهر، صنع داومان مزيدًا من التاريخ الأوروبي بمشاركته كبديل في الدقيقة 76 خلال مباراة الذهاب من ربع النهائي في لشبونة.

وبعمر 16 عامًا و97 يومًا، أصبح داومان أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، محطمًا الرقم القياسي السابق لنجمة لامين يامال من برشلونة، الذي كان عمره 16 عامًا و272 يومًا عندما شارك ضد باريس سان جيرمان في نسخة 2023-24.

كان داومان حاضرًا على أرض الملعب عندما سجل كاي هافيرتز هدف الفوز في الدقيقة 91 على ملعب استاد خوسيه ألفالادي، ليمنح فريق ميكيل أرتيتا أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب في لندن.

وجاء الهدف بعد تمريرة حاسمة من زميله البديل غابرييل مارتينيلي، الذي دخل أيضًا في الدقيقة 76، بعد ست دقائق من دخول مارتن أوديغارد. يعد هذا الهدف الثالث لهافيرتز في أربع مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم، كما أصبح أرسنال الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف عن طريق البدلاء في نسخة واحدة من البطولة هذا الموسم.

وبفضل هذا الفوز، واصل أرسنال نتائجه الإيجابية أوروبيًا، حيث لم يخسر في الذهاب خلال آخر تسع مباريات له في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يركز الآن على الدوري الإنجليزي واستعداده لمواجهة بورنموث على ملعب الإمارات يوم السبت.