منتخب مصر في التصنيف الثالث لقرعة أمم إفريقيا للناشئين

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 12:53

كتب : FilGoal

منتخب الناشئين 2009

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن المستويات الأربعة لقرعة كأس أمم إفريقيا للناشئين التي تقام يوم الأربعاء بالقاهرة.

وشهد التصنيف وجود منتخب مصر في المستوى الثالث.

فيما تواجد منتخب المغرب المضيف في المستوى الأول رفقة السنغال ومالي وكوت ديفوار.

أخبار متعلقة:
بعد التأهل لأمم إفريقيا.. منتخب الناشئين يصل القاهرة منتخب الجزائر يهزم مصر ويتأهل لأمم إفريقيا للناشئين منتخب الناشئين إلى كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين

وتقام مراسم القرعة في مقر كاف بالقاهرة في الثانية من عصر الأربعاء.

ويشارك المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي والكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز والمغربي أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في سحب القرعة.

وتتأهل 10 منتخبات من كأس أمم إفريقيا إلى كأس العالم 2026 بقطر.

وإليكم جميع مستويات تصنيفات القرعة:

التصنيف الأول

المغرب - السنغال - مالي - كوت ديفوار

التصنيف الثاني

جنوب إفريقيا - الكاميرون - أنجولا - تونس

التصنيف الثالث

مصر - الجزائر - تنزانيا - أوغندا

التصنيف الرابع

إثيوبيا - غانا - الكونغو الديمقراطية - موزمبيق

نرشح لكم
منتخب مصر يصطدم بثنائي عربي في نهائيات أمم إفريقيا للناشئين تبدأ من 155 دولار.. اتحاد الكرة يطرح عدد محدود من تذاكر مباريات مصر بكأس العالم ماركا: فيفا يفتح تحقيقا مع إسبانيا في أحداث مباراة مصر إسلام عيسى: شعرت بالمسؤولية وأنا ألعب باسم بلدي بعد التأهل لأمم إفريقيا.. منتخب الناشئين يصل القاهرة رسالة شكر من إسلام عيسى خلال اتصال مع بدر عبد العاطي.. وزير الخارجية الإسباني يدين التصرفات المسيئة لجماهير إسبانيا تشكيل منتخب مصر للناشئين - ستة تغييرات في الأساسيين أمام الجزائر
أخر الأخبار
منتخب مصر يصطدم بثنائي عربي في نهائيات أمم إفريقيا للناشئين 32 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية 44 دقيقة | الدوري المصري
أليو سيسيه يعلن رحيله عن تدريب منتخب ليبيا 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
ذا أثليتك: متسعد لمواجهة جيرونا.. جاهزية فيرلان ميندي للمشاركة مع ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
صراع اللقب – مباريات الزمالك المتبقية في الدوري ساعة | الدوري المصري
صراع اللقب - مباريات الأهلي المتبقية في الدوري ساعة | الدوري المصري
قائمة برشلونة - أراوخو يتواجد أمام أتلتيكو مدريد.. وغياب بيرنال ساعة | دوري أبطال أوروبا
لم ينجح في إكمال العودة سوى مرة.. رقم سلبي لـ الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا ساعة | الدوري المصري
