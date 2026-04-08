منتخب مصر في التصنيف الثالث لقرعة أمم إفريقيا للناشئين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن المستويات الأربعة لقرعة كأس أمم إفريقيا للناشئين التي تقام يوم الأربعاء بالقاهرة.

وشهد التصنيف وجود منتخب مصر في المستوى الثالث.

فيما تواجد منتخب المغرب المضيف في المستوى الأول رفقة السنغال ومالي وكوت ديفوار.

وتقام مراسم القرعة في مقر كاف بالقاهرة في الثانية من عصر الأربعاء.

ويشارك المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي والكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز والمغربي أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في سحب القرعة.

وتتأهل 10 منتخبات من كأس أمم إفريقيا إلى كأس العالم 2026 بقطر.

وإليكم جميع مستويات تصنيفات القرعة:

التصنيف الأول

المغرب - السنغال - مالي - كوت ديفوار

التصنيف الثاني

جنوب إفريقيا - الكاميرون - أنجولا - تونس

التصنيف الثالث

مصر - الجزائر - تنزانيا - أوغندا

التصنيف الرابع

إثيوبيا - غانا - الكونغو الديمقراطية - موزمبيق