أرتيتا: بدلاء أرسنال صنعوا الفارق.. ورايا استثنائي

أعرب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن سعادته البالغة عقب الفوز على سبورتنج لشبونة.

وعاد أرسنال من البرتغال بفوزا قاتلا على سبورتنج لشبونة بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا في تصريحات للصحفيين: "من الصعب جدا الفوز خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا، وبالأخص ضد فريق فاز بـ 16 مباراة متتالية على ملعبه، وهذا يوضح قيمة ما حققناه".

وأضاف "كان لدينا لحظات سيطرنا فيها بشكل كبير جدا، وخلقنا فرصنا، لكننا افتقدنا بعض الفاعلية داخل منطقة الجزاء، كنا بحاجة لأن نكون أكثر دقة وسرعة في التمريرة الأخيرة، كما احتجنا لديفيد رايا في مرتين ليقوم بالتصدي".

وأجاب "هل رايا الأفضل في العالم؟ لا أعلم، لكنه استثنائي ورائع ومذهل، لا أعرف الوصف المناسب، وهذا يكفي، نحن سعداء للغاية بوجوده معنا".

وأتم تصريحاته "أهمية البدلاء؟ هذه كانت قصة الموسم، ورأينا جميعا مدى أهمية البدلاء بالنسبة لنا لتحقيق ما نرغب فيه. كلهم صنعوا الفارق ونحن بحاجة لذلك حقا، وسعداء جدا بما قدموه".

البديل كاي هافيرتز كان هو من سجل هدف أرسنال في الوقت القاتل من المباراة.

وفي الدقيقة 91 سجل كاي هافيرتز هدف الفوز القاتل لأرسنال مستغلا تمريرة من جابرييل مارتينيلي لينفرد ويضع الكرة في الشباك وهدي الفوز لفريقه.

هدف هافيرتز كان هو الرابع له هذا الموسم بجميع البطولات، وثلاثة منهم سجلهم بدوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة الإياب على ملعب الإمارات يوم الأربعاء المقبلة 15 أبريل.