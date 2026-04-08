أندية إنجلترا تضمن حجز مقعد إضافي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

تلقت أندية تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد دفعة قوية في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد تأكيد حصول الدوري الإنجليزي الممتاز على مقعد إضافي في البطولة للموسم الثاني على التوالي.

وجاء هذا القرار بعد الأداء القوي لأندية الدوري الإنجليزي في المسابقات الأوروبية الثلاث، ما منح البريميرليج أفضلية في ترتيب نقاط الأداء الأوروبي (EPS).

وتأكد رسميًا حصول إنجلترا على المقعد الإضافي عقب فوز أرسنال بنتيجة 1-0 على سبورتنج لشبونة، حيث سجل كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد في اللحظات الأخيرة.

وبذلك، سيتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي مباشرة إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ووفقًا للترتيب الحالي، فإن الفرق المتأهلة ستكون: أرسنال، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، أستون فيلا، وليفربول.

أما تشيلسي، الذي يحتل المركز السادس، فقد ارتفعت حظوظه بشكل كبير، حيث يفصله نقطة واحدة فقط عن ليفربول صاحب المركز الخامس، بدلًا من فارق الست نقاط مع أستون فيلا.

ولا تزال بعض الفرق الأخرى تحلم بتحقيق مفاجأة، مثل برينتفورد وإيفرتون، حيث يفصلها 3 نقاط فقط عن المراكز الخمسة الأولى.

كما يبتعد فولهام صاحب المركز التاسع بفارق 5 نقاط عن ليفربول، بينما تفصل 6 نقاط كلًا من برايتون وسندرلاند عن مراكز التأهل.

وبحسب "BBC Sport"، هناك سيناريو قد يسمح بمشاركة 7 أندية إنجليزية في دوري أبطال أوروبا، في حال فوز فريقين إنجليزيين بلقبي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، مع إنهاء الموسم في مراكز خارج الخمسة الأوائل.

وفيما يخص المقعد الإضافي الآخر، تبدو إسبانيا الأقرب للحصول عليه، لكنها لا تزال تواجه منافسة من ألمانيا والبرتغال في ترتيب معامل الاتحاد الأوروبي.

