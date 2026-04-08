مدافع منتخب البرازيل على رأس 5 غيابات لأهلي جدة أمام الفيحاء

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 11:54

كتب : FilGoal

إيفان توني - أهلي جدة - اتحاد جدة

يفقد أهلي جدة 4 عناصر أساسية خلال مواجهة الفيحاء المرتقبة بالدوري السعودي.

ويلعب أهلي جدة ضد الفيحاء يوم الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة 29 لمسابقة الدوري.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن يايسله مدرب أهلي جدة قرر استبعاد روجير إيبانيز رغم تعافيه من الإصابة التي لحقته به مؤخرا خلال تواجده مع منتخب البرازيل.

بسبب المسابقات الآسيوية.. تعديل مواعيد 10 مباريات في الدوري السعودي "التكاليف المرتفعة من أجل النخبة".. الهلال السعودي ينتقد آلية اختيار الحكام الأجانب في الدوري النصر يبتعد في صدارة الدوري السعودي.. والهلال يستغل تعثر أهلي جدة

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن يايسله فضل إراحة إيبانيز ومنحه الوقت الكافي للجاهزية الكاملة والمشاركة في المباريات المقبلة.

فيما يعاني الرباعي، علي مجرشي، وزكريا هوساوي، وفالنتين أتانجانا، وميريح ديميرال من إصابات مختلفة.

ويشكل غياب ديميرال وإيبانيز، ثنائي قلب الدفاع ضربة قوية لأهلي جدة، لكن يايسله سيعتمد على الثنائي المحلي، محمد سليمان بكر وريان حامد لتعويض غيابهما.

ويبحث أهلي جدة عن الفوز على الفيحاء ومواصلة مصارعة النصر والهلال على مقدمة الترتيب.

ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 70 نقطة.

ويأتي الهلال وأهلي جدة خلف النصر المتصدر بفارق 5 نقاط، ولكل منهما 65 نقطة.

لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي تكشف قرارها بشأن شكوى الهلال ضد الحمدان مدرب أهلي جدة يحسم مصير مدافع البرازيل أمام الفيحاء الرياضية: بنزيمة قد يلحق بمواجهة الخلود شكوك حول مشاركة مدافع أهلي جدة أمام الفيحاء اتحاد جدة يستعيد مدافعه قبل مواجهة نيوم كينجسلي كومان يتعافى قبل مواجهة الأخدود جالتييه: مواجهة اتحاد جدة ستكون صعبة رغم كل غياباته يوسف النصيري جاهز لمواجهة نيوم
رئيس أتلتيكو: من يعوضنا عن خطأ تقنية الفيديو أمام برشلونة.. وهذا موقف ألفاريز 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
وادي دجلة يفتتح الجولة الثالثة بهدفين في شباك فاركو ويتصدر مجموعة الهبوط 18 دقيقة | الدوري المصري
حسين عبد اللطيف: مجموعة مصر صعبة.. ووضعنا هدفين من خوض كأس الأمم للناشئين 47 دقيقة | منتخب مصر
سودان لـ في الجول: أتفقنا على تجديد تعاقد عبد العزيز لموسم آخر 48 دقيقة | الدوري المصري
رويز لـ في الجول: سنعرض فيديو لتحليل ركلة الجزاء غير المحتسبة لـ الأهلي ضد سيراميكا ساعة | الدوري المصري
نوير: سأتخذ قرار تجديد عقدي نهاية الموسم ساعة | الكرة الأوروبية
"أزمة بدأت أمام مانشستر سيتي".. ماركا تكشف سبب استبعاد أسينسيو من مباريات ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
زد يعلن انتفال عمر ياسر لـ ديبورتيفو ألافيس الإسباني 2 ساعة | ميركاتو
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين 4 مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف لـ في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده
