مدافع منتخب البرازيل على رأس 5 غيابات لأهلي جدة أمام الفيحاء

يفقد أهلي جدة 4 عناصر أساسية خلال مواجهة الفيحاء المرتقبة بالدوري السعودي.

ويلعب أهلي جدة ضد الفيحاء يوم الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة 29 لمسابقة الدوري.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن يايسله مدرب أهلي جدة قرر استبعاد روجير إيبانيز رغم تعافيه من الإصابة التي لحقته به مؤخرا خلال تواجده مع منتخب البرازيل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن يايسله فضل إراحة إيبانيز ومنحه الوقت الكافي للجاهزية الكاملة والمشاركة في المباريات المقبلة.

فيما يعاني الرباعي، علي مجرشي، وزكريا هوساوي، وفالنتين أتانجانا، وميريح ديميرال من إصابات مختلفة.

ويشكل غياب ديميرال وإيبانيز، ثنائي قلب الدفاع ضربة قوية لأهلي جدة، لكن يايسله سيعتمد على الثنائي المحلي، محمد سليمان بكر وريان حامد لتعويض غيابهما.

ويبحث أهلي جدة عن الفوز على الفيحاء ومواصلة مصارعة النصر والهلال على مقدمة الترتيب.

ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 70 نقطة.

ويأتي الهلال وأهلي جدة خلف النصر المتصدر بفارق 5 نقاط، ولكل منهما 65 نقطة.