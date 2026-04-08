نوير: مباراة الإياب ستكون صعبة.. وهذا سر أدائي بعد الـ 40

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 11:41

كتب : FilGoal

شدد مانويل نوير على أن استمتاعه بالتواجد مع الفريق الحالي لبايرن ميونيخ هو سر تألقه حتى بعد سن الـ 40.

وفاز بايرن ميونيخ على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال نوير للصحفيين عقب المباراة: "كنا نعلم أن ريال مدريد خطير في الهجوم، لقد صنعوا الكثير من الفرص ونحن سعداء بالفوز خارج ملعبنا، ولكننا نعرف أن مباراة الإياب في ميونيخ ستكون صعبة".

تعادل مع ميسي.. نوير يحقق رقما قياسيا ويفوز بجائزة رجل المباراة أمام ريال مدريد بيلد: بايرن يختار بديل نوير بيلد: نوير جاهز لمباراتي فرايبورج وريال مدريد لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ

وتابع "أدائي بهذا الشكل بعد سن الـ 40؟ أشعر بالمتعة مع الفريق وطافقم التدريب، لقد أتممت 40 عاما ولكنني لا زلت هنا".

وتصدى نوير ل 9 تسديدات خلال المباراة، وحصل على جائزة أفضل لاعب.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 أبريل على ملعب أليانز أرينا.

نرشح لكم
فليك يكشف سبب استبدال بيدري أمام أتلتيكو مدريد أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول حكيمي: محبطون بسبب النتيجة أمام ليفربول.. وكفاراتسخيليا: كان علينا استغلال الفرص فليك: لا أفهم لماذا لدينا تقنية الفيديو إذا لم نستخدمها "من الأفضل أن يوفر طاقته بدلا من الدفاع".. سلوت يكشف سبب عدم الدفع بـ صلاح أمام سان جيرمان فان دايك: نأمل في تحقيق أمسية مميزة على أنفيلد.. ولا يجب أن ننسي أننا لعبنا أمام أبطال أوروبا في غياب صلاح.. ليفربول يواصل السقوط بثنائية أمام باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا
أخر الأخبار
فليك يكشف سبب استبدال بيدري أمام أتلتيكو مدريد 6 ساعة | الدوري الإسباني
نيوم يفوز على الاتحاد بمشاركة حجازي.. وبنزيمة يقود الهلال لسحق الخلود 6 ساعة | سعودي في الجول
أكثر حداثة وسلاسة.. مارسيليا يكشف شعاره الجديد 7 ساعة | الكرة الأوروبية
أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن 7 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات 7 ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - تدريبات فنية وبدنية.. والتركيز على التسديد والكرات العرضية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد 8 ساعة | الكرة الإفريقية
Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26 8 ساعة | Gamers
لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
