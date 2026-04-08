نوير: مباراة الإياب ستكون صعبة.. وهذا سر أدائي بعد الـ 40
الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 11:41
كتب : FilGoal
شدد مانويل نوير على أن استمتاعه بالتواجد مع الفريق الحالي لبايرن ميونيخ هو سر تألقه حتى بعد سن الـ 40.
وفاز بايرن ميونيخ على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال نوير للصحفيين عقب المباراة: "كنا نعلم أن ريال مدريد خطير في الهجوم، لقد صنعوا الكثير من الفرص ونحن سعداء بالفوز خارج ملعبنا، ولكننا نعرف أن مباراة الإياب في ميونيخ ستكون صعبة".
وتابع "أدائي بهذا الشكل بعد سن الـ 40؟ أشعر بالمتعة مع الفريق وطافقم التدريب، لقد أتممت 40 عاما ولكنني لا زلت هنا".
وتصدى نوير ل 9 تسديدات خلال المباراة، وحصل على جائزة أفضل لاعب.
وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 أبريل على ملعب أليانز أرينا.
نرشح لكم
