لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي تكشف قرارها بشأن شكوى الهلال ضد الحمدان

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 11:14

كتب : FilGoal

عبدالله+الحمدان

رفضت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى نادي الهلال ضد عبد الله الحمدان مهاجم فريق النصر المتعلقة بالتحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف، مؤكدة أن القرار قابل للاستئناف.

وأوضحت اللجنة في بيان نقلته جريدة الرياضية السعودية قبول الشكوى شكلًا ورفضها موضوعًا فيما يتعلق بادعاء التحايل على قواعد التسجيل وأحكام لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

كما قررت رفض الشكوى شكلًا فيما يخص طلب تطبيق العقوبات الواردة في الفقرة 2 من المادة 62 ، لرفعها قبل البت في مشروعية فسخ العقد من قبل الجهة المختصة.

وكان نادي الهلال قد تقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب، ناسبا إليه فسخ عقده مع النادي دون سبب مشروع، ويرى أن الخطوة مخالفة صريحة وتحايلاً على الأنظمة.

وكان من المقرر أن ينتهي العقد بين الهلال والحمدان في السادس من فبراير الجاري، إلا أن اللاعب أخطر ناديه عبر رسالة بريد إلكتروني بفسخ العقد من طرف واحد قبل موعد انتهائه.

قبل أن يتقدم الهلال بشكواه في 7 فبراير، عقب مشاركة اللاعب مع النصر أمام اتحاد جدة في الجولة الـ21 من الدوري السعودي.

وأعلن نادي النصر ضم عبد الله الحمدان مهاجم الهلال، في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

‏وذلك في صفقة انتقال حر.

تعاقد الحمدان مع الهلال كان ينتهي يوم 6 فبراير.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن عبد الله الحمدان فسخ تعاقده مع الهلال حتى يتمكن من الانضمام لصفوف النصر.

الهلال النصر عبد الله الحمدان
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526773/لجنة-الاحتراف-بالاتحاد-السعودي-تكشف-قرارها-بشأن-شكوى-الهلال-ضد-الحمدان