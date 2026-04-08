مواعيد مباريات الأربعاء 8 أبريل - مواجهتان ناريتان في أبطال أوروبا.. والدوري المصري
الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 10:39
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما تبدأ جولة جديدة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.
الدوري المصري
وادي دجلة × فاركو.. 5:00 مساء - أون سبورت.
غزل المحلة × الجونة.. 8:00 مساء - أون سبورت.
حرس الحدود × مودرن سبورت.. 8:00 مساء - أون سبورت ماكس.
الدوري السعودي
الفيحاء × الأهلي.. 5:55 مساء - ثمانية.
الهلال × الخلود.. 8:00 مساء - ثمانية.
اتحاد جدة × نيوم.. 8:00 مساء - ثمانية.
دوري أبطال أوروبا
برشلونة × أتلتيكو مدريد.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
باريس سان جيرمان × أتلتيكو مدريد.. 9:0 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الأوروبي
سبورتنج براجا × ريال بيتيس.. 6:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
