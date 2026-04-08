كومباني: خضنا معركة أمام ريال مدريد.. وسنحاول الفوز بمواجهة الإياب

أرجع فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ، الفوز أمام ريال مدريد إلى إيمان فريقه بنفسه.

وحقق بايرن ميونيخ الفوز أمام ريال مدريد 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال كومباني في تصريحات عقب المباراة عبر بي ان سبورتس: "لقد كانت معركة أمام ريال مدريد، آمنا بأنفسنا، وعلينا أن نتعافى ذهنيا وندخل مباراة الإياب كأن النتيجة 0-0."

وأكمل "الفوز أمام ريال مدريد يعد إنجاز، ومحطة مهمة في مشوارنا."

وأثنى على مانويل نوير حارس مرمى الفريق وأفضل لاعب في المباراة: "نوير يتدرب بطريقة جيدة ويجهز نفسه بأفضل طريقة ممكن، ولو كنت وصلت لسن الـ 40 في الملاعب، لتساءلت كيف يمكنني أن أؤدي في تلك المباراة."

وتابع كومباني "نحن في مرحلة مهمة من الموسم، ونتحلى بالجاهزية، ولازال هناك الكثير من الأشياء القابلة للتحسين، خلال الأسبوع القادم سنكون قد قمنا بتجهيز أنفسنا."

وأتم "من الطبيعي أن يخلق ريال مدريد بعض الفرص أيضاً، لقد كانوا خطيرين للغاية في بعض الأحيان، ولكن الأهم من ذلك، أننا حافظنا على خطورتنا أيضاً، لذا فإن الفكرة هي عندما نلعب المباراة القادمة على أرضنا، أن نحاول الفوز بالمباراة."

وتصدى نوير لـ 9 تسديدات من إجمالي 10 للاعبي ريال مدريد، ليفوز بجائزة رجل المباراة.

كما شارك نوير أساسيا المباراة رقم 136 أساسيا في دوري أبطال أوروبا ليعادل ليونيل ميسي، فيما يتصدر القائمة إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد، بـ 149 مباراة.

سجل لويس دياز الهدف الأول للفريق البافاري في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 74 نجح كيليان مبابي في تقليص الفارق مسجلا هدف ريال مدريد الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ 2-1.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل على ملعب أليانز أرينا في إياب الدور ربع النهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في الدور نصف النهائي أمام الفائز من باريس سان جيرمان وليفربول.

ونجح بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد لأول مرة منذ 25 عاما.

كما فاز بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد لأول مرة منذ إبريل 2012.