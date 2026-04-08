كومباني: خضنا معركة أمام ريال مدريد.. وسنحاول الفوز بمواجهة الإياب

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 00:29

كتب : FilGoal

فينسنت كومباني - بايرن ميونيخ

أرجع فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ، الفوز أمام ريال مدريد إلى إيمان فريقه بنفسه.

وحقق بايرن ميونيخ الفوز أمام ريال مدريد 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال كومباني في تصريحات عقب المباراة عبر بي ان سبورتس: "لقد كانت معركة أمام ريال مدريد، آمنا بأنفسنا، وعلينا أن نتعافى ذهنيا وندخل مباراة الإياب كأن النتيجة 0-0."

روديجر: منحنا بايرن ميونيخ هديتين.. ومازلنا في المنافسة بفضل مبابي هاري كين: الفوز أمام ريال مدريد صعب وعلينا أن نبقى في كامل تركيزنا تعادل مع ميسي.. نوير يحقق رقما قياسيا ويفوز بجائزة رجل المباراة أمام ريال مدريد

وأكمل "الفوز أمام ريال مدريد يعد إنجاز، ومحطة مهمة في مشوارنا."

وأثنى على مانويل نوير حارس مرمى الفريق وأفضل لاعب في المباراة: "نوير يتدرب بطريقة جيدة ويجهز نفسه بأفضل طريقة ممكن، ولو كنت وصلت لسن الـ 40 في الملاعب، لتساءلت كيف يمكنني أن أؤدي في تلك المباراة."

وتابع كومباني "نحن في مرحلة مهمة من الموسم، ونتحلى بالجاهزية، ولازال هناك الكثير من الأشياء القابلة للتحسين، خلال الأسبوع القادم سنكون قد قمنا بتجهيز أنفسنا."

وأتم "من الطبيعي أن يخلق ريال مدريد بعض الفرص أيضاً، لقد كانوا خطيرين للغاية في بعض الأحيان، ولكن الأهم من ذلك، أننا حافظنا على خطورتنا أيضاً، لذا فإن الفكرة هي عندما نلعب المباراة القادمة على أرضنا، أن نحاول الفوز بالمباراة."

وتصدى نوير لـ 9 تسديدات من إجمالي 10 للاعبي ريال مدريد، ليفوز بجائزة رجل المباراة.

كما شارك نوير أساسيا المباراة رقم 136 أساسيا في دوري أبطال أوروبا ليعادل ليونيل ميسي، فيما يتصدر القائمة إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد، بـ 149 مباراة.

سجل لويس دياز الهدف الأول للفريق البافاري في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 74 نجح كيليان مبابي في تقليص الفارق مسجلا هدف ريال مدريد الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ 2-1.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل على ملعب أليانز أرينا في إياب الدور ربع النهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في الدور نصف النهائي أمام الفائز من باريس سان جيرمان وليفربول.

ونجح بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد لأول مرة منذ 25 عاما.

كما فاز بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد لأول مرة منذ إبريل 2012.

أربيلوا: مازلنا في المنافسة.. وهذا ما يجب تغييره الأسبوع المقبل أمام بايرن هاري كين: الفوز أمام ريال مدريد صعب وعلينا أن نبقى في كامل تركيزنا روديجر: منحنا بايرن ميونيخ هديتين.. ومازلنا في المنافسة بفضل مبابي تعادل مع ميسي.. نوير يحقق رقما قياسيا ويفوز بجائزة رجل المباراة أمام ريال مدريد الفوز الأول منذ 25 عاما.. بايرن ميونيخ يفرض كلمته على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو نصف النهائي يقترب.. أرسنال يعود من البرتغال بفوز قاتل على سبورتنج لشبونة مؤتمر سلوت: ليفربول اعتاد النهوض في اللحظات الصعبة.. وإيزاك جاهز لـ سان جيرمان انتهت في أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(2) بايرن ميونيخ
أربيلوا: مازلنا في المنافسة.. وهذا ما يجب تغييره الأسبوع المقبل أمام بايرن 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هاري كين: الفوز أمام ريال مدريد صعب وعلينا أن نبقى في كامل تركيزنا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
روديجر: منحنا بايرن ميونيخ هديتين.. ومازلنا في المنافسة بفضل مبابي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تعادل مع ميسي.. نوير يحقق رقما قياسيا ويفوز بجائزة رجل المباراة أمام ريال مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب سيراميكا: كان بإمكاننا الفوز على الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - مصطفى عسل وهانيا الحمامي إلى نصف نهائي بطولة الجونة المفتوحة 2 ساعة | رياضات أخرى
