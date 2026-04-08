أربيلوا: مازلنا في المنافسة.. وهذا ما يجب تغييره الأسبوع المقبل أمام بايرن

أكد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد، أن فريقه لايزال يمكنه المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

وسقط ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أربيلوا في تصريحات عقب المباراة لـ TNT sports: "مانويل نوير كان أفضل لاعب في المباراة."

وأضاف "أتيحت لنا فرص كثيرة لتسجيل المزيد من الأهداف لكننا لم نستغلها."

وأكمل "مازلنا في المنافسة ونأمل أن نفوز في ألمانيا."

وعن ما يجب تغييره الأسبوع المقبل، رد "لا يمكننا خسارة هذا النوع من الكرات التي تسببت في هدفين لأن لاعبيهم يتمتعون بسرعة فائقة وجودة عالية."

سجل لويس دياز الهدف الأول للفريق البافاري في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 74 نجح كيليان مبابي في تقليص الفارق مسجلا هدف ريال مدريد الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ 2-1.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل على ملعب أليانز أرينا في إياب الدور ربع النهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في الدور نصف النهائي أمام الفائز من باريس سان جيرمان وليفربول.

ونجح بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد لأول مرة منذ 25 عاما.

كما فاز بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد لأول مرة منذ إبريل 2012.