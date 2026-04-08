هاري كين: الفوز أمام ريال مدريد صعب وعلينا أن نبقى في كامل تركيزنا

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 00:12

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

يرى هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، أن الفوز أمام ريال مدريد أمر صعب للغاية.

وقاد هاري كين فريقه البافاري للفوز أمام ريال مدريد 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال كين في تصريحات لـ TNT sports عقب المباراة: "نحن الآن في المراحل الحاسمة من الموسم، نشعر دائما بأننا قادرون على تسجيل الأهداف، وفعلنا ذلك مرة أخرى خارج أرضنا الليلة."

وأكمل "المباراة كانت محاطه بضجة كبيرة، المجئ إلى مدريد وأجواء ملعب برنابيو ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية، كلها أمور صعبة."

وأضاف "كان بإمكننا أن نؤدي بشكل أفضل في بعض الجوانب، لقد أتيحت لنا بعض الفرص."

وتابع "لقد قدموا أداءً جيدا أيضا وقام نوير ببعض التصديات الرائعة."

وأتم "نحن في وضع جيد، علينا أن نبقى في كامل تركيزنا، الآن الأمر يتعلق فقط بالتعافي، وسيأتي الوقت الأسبوع المقبل لمحاولة فعل الشيء نفسه مرة أخرى، يمكننا أن نكون سعداء الليلة بفضل هذا الفوز."

سجل لويس دياز الهدف الأول للفريق البافاري في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 74 نجح كيليان مبابي في تقليص الفارق مسجلا هدف ريال مدريد الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ 2-1.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل على ملعب أليانز أرينا في إياب الدور ربع النهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في الدور نصف النهائي أمام الفائز من باريس سان جيرمان وليفربول.

ونجح بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد لأول مرة منذ 25 عاما.

كما فاز بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد لأول مرة منذ إبريل 2012.

هاري كين: الفوز أمام ريال مدريد صعب وعلينا أن نبقى في كامل تركيزنا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
