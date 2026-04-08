روديجر: منحنا بايرن ميونيخ هديتين.. ومازلنا في المنافسة بفضل مبابي

تمسك أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، بآمال فريقه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسقط ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال روديجر لـ موفيستار: "استقبال هدفين كانا بمثابة هدايا، لقد تحدثنا عن هذه الأمور فما حدث في الهدفين في هذا المستوى خطر للغاية."

وأكمل "مازلنا في المنافسة بفضل هدف مبابي، أتيحت لنا تسجيل المزيد من الأهداف أيضا، لكن المباراة انتهت."

وأثنى على حارس بايرن ميونيخ "مانويل نوير كان افضل لاعب في بايرن اليوم."

ونجح نوير في التصدي لـ 9 تسديدات على المرمى.

سجل لويس دياز الهدف الأول للفريق البافاري في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 74 نجح كيليان مبابي في تقليص الفارق مسجلا هدف ريال مدريد الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ 2-1.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل على ملعب أليانز أرينا في إياب الدور ربع النهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في الدور نصف النهائي أمام الفائز من باريس سان جيرمان وليفربول.

ونجح بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد لأول مرة منذ 25 عاما.

كما فاز بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد لأول مرة منذ إبريل 2012.