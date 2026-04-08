تعادل مع ميسي.. نوير يحقق رقما قياسيا ويفوز بجائزة رجل المباراة أمام ريال مدريد

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 00:02

كتب : FilGoal

تألق مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقاد نوير فريقه البافاري للفوز أمام ريال مدريد 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

واستقبل نوير 10 تسديدات على المرمى خلال المباراة، نجح في التصدي لـ 9 تسديدات منهم.

ونال نوير جائزة رجل المباراة بعد قيادة فريقه للفوز.

وقدم نوير 37 تمريرة في المباراة كثالث أعلى رقم في المباراة.

ونجح نوير في معادلة رقم ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق.

نوبر شارك أساسيا في المباراة رقم 136 في دوري أبطال أوروبا مع الفريق البافاري.

ولم يتبق أمام نوير سوى إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد، الذي يتصدر القائمة بمشاركته في 149 مباراة أساسيا.

سجل لويس دياز الهدف الأول للفريق البافاري في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 74 نجح كيليان مبابي في تقليص الفارق مسجلا هدف ريال مدريد الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ 2-1.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل على ملعب أليانز أرينا في إياب الدور ربع النهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في الدور نصف النهائي أمام الفائز من باريس سان جيرمان وليفربول.

ونجح بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد لأول مرة منذ 25 عاما.

كما فاز بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد لأول مرة منذ إبريل 2012.

