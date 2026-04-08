دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 00:00

كتب : FilGoal

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن إعلان وشيك عن جوائز كبيرة للدوري المصري بداية من الموسم المقبل.

وقال دياب عبر قناة أون سبورت: "سنعلن خلال الشهر الحالي عن الشريك الجديد لمسمى الدوري وأعتقد أنها ستكون شراكة مختلفة ونقلة كبيرة لحقوق نقل الدوري المصري واستفادة الأندية منها

"مكافأة التتويج بالدوري ستزيد بشكل كبير خلال الموسم المقبل وستصل لأكبر رقم في تاريخ الكرة المصرية، كما ستحصل جميع الأندية المشاركة على مبالغ كبيرة".

"كل ملاعب مصر مسموح بالحضور الجماهيري بشكل كامل 100% فيما عدا برج العرب واستاد القاهرة ومسموح بحضور 40 ألف مشجع فيهما، ولكن قلة الفرق الجماهيرية هي السبب في قلة الحضور".

ويحصل بطل الدوري المصري خلال الموسم الحالي على 5 ملايين جنيه مقابل مليون جنيه لكل فريق يشارك في البطولة.

خلال السنوات الماضية لم يحصل بطل الدوري أو المشاركين في البطولة على أي مبالغ مالية.

الدوري المصري رابطة الأندية أحمد دياب
