مدرب سيراميكا: كان بإمكاننا الفوز على الأهلي

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 23:59

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

يرى محمد عبد الكريم المدرب العام لنادي سيراميكا كليوباترا أن فريقه كان بإمكانه الفوز على الأهلي.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وقال محمد عبد الكريم، المدرب العام لسيراميكا، في تصريحات لقناة "مودرن": "حققنا تعادلا مهما مع الأهلي في ظل الظروف الصعبة والغيابات التي يعاني منها الفريق، وأهدرنا فرصتين في الدقائق كان بإمكاننا من خلالهما التسجيل والفوز بنقاط المباراة كاملة".

أخبار متعلقة:
عبد الحفيظ: سيكون لـ الأهلي وقفة كبيرة تجاه ما يحدث ضده.. والحكم تعمد ظلمنا أحمد هاني: كنت واثقا أن الحكم لن يحتسب ركلة جزاء الفوز الأول منذ 25 عاما.. بايرن ميونيخ يفرض كلمته على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو توروب: نلعب في ملاعب سيئة.. لنا ركلة جزاء ولا أعرف أن ديانج سيرحل

وأضاف "الإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي الفريق قبل المباراة كلها حقيقية، والجميع تابع حجم تأثيرها على الفريق خلال اللقاء. نحن نعمل بجد واجتهاد دون الالتفات لما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي".

وشدد "الأهلي خصم قوي، وكان يعتمد على 7 لاعبين في الهجوم في الجزء الأخير من المباراة. كل لاعب من لاعبي الأهلي قادر على حمل الفريق بمفرده".

وأتم تصريحاته "الكرة التي أثير حولها اللغط ارتطمت أولا بفخذ أحمد هاني ثم بيده، لذلك قرر الحكم عدم احتسابها، وهذا ما حدث معنا مرتين في مباراة السوبر ضد الأهلي".

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بينما رفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 39 في المركز الرابع.

تقدم سيراميكا عن طريق فخري لاكاي، وتعادل الأهلي بهدف سجله ياسر إبراهيم.

نرشح لكم
دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل عبد الحفيظ: سيكون لـ الأهلي وقفة كبيرة تجاه ما يحدث ضده.. والحكم تعمد ظلمنا أحمد هاني: كنت واثقا أن الحكم لن يحتسب ركلة جزاء توروب: نلعب في ملاعب سيئة.. لنا ركلة جزاء ولا أعرف أن ديانج سيرحل مؤتمر علي ماهر: الأهلي لا ينتظر ركلة جزاء من لاعب يضع يده بجانبه طرد محمد الشناوي عقب مباراة سيراميكا والأهلي الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة بقيادة النحاس.. المصري يعلن جهازه الفني الجديد كاملا
أخر الأخبار
هاري كين: الفوز أمام ريال مدريد صعب وعلينا أن نبقى في كامل تركيزنا 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
روديجر: منحنا بايرن ميونيخ هديتين.. ومازلنا في المنافسة بفضل مبابي 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تعادل مع ميسي.. نوير يحقق رقما قياسيا ويفوز بجائزة رجل المباراة أمام ريال مدريد 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل 17 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش - مصطفى عسل وهانيا الحمامي إلى نصف نهائي بطولة الجونة المفتوحة 39 دقيقة | رياضات أخرى
عبد الحفيظ: سيكون لـ الأهلي وقفة كبيرة تجاه ما يحدث ضده.. والحكم تعمد ظلمنا 49 دقيقة | الدوري المصري
أحمد هاني: كنت واثقا أن الحكم لن يحتسب ركلة جزاء 51 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526764/مدرب-سيراميكا-كان-بإمكاننا-الفوز-على-الأهلي