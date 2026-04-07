مدرب سيراميكا: كان بإمكاننا الفوز على الأهلي

يرى محمد عبد الكريم المدرب العام لنادي سيراميكا كليوباترا أن فريقه كان بإمكانه الفوز على الأهلي.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وقال محمد عبد الكريم، المدرب العام لسيراميكا، في تصريحات لقناة "مودرن": "حققنا تعادلا مهما مع الأهلي في ظل الظروف الصعبة والغيابات التي يعاني منها الفريق، وأهدرنا فرصتين في الدقائق كان بإمكاننا من خلالهما التسجيل والفوز بنقاط المباراة كاملة".

وأضاف "الإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي الفريق قبل المباراة كلها حقيقية، والجميع تابع حجم تأثيرها على الفريق خلال اللقاء. نحن نعمل بجد واجتهاد دون الالتفات لما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي".

وشدد "الأهلي خصم قوي، وكان يعتمد على 7 لاعبين في الهجوم في الجزء الأخير من المباراة. كل لاعب من لاعبي الأهلي قادر على حمل الفريق بمفرده".

وأتم تصريحاته "الكرة التي أثير حولها اللغط ارتطمت أولا بفخذ أحمد هاني ثم بيده، لذلك قرر الحكم عدم احتسابها، وهذا ما حدث معنا مرتين في مباراة السوبر ضد الأهلي".

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بينما رفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 39 في المركز الرابع.

تقدم سيراميكا عن طريق فخري لاكاي، وتعادل الأهلي بهدف سجله ياسر إبراهيم.