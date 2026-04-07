اسكواش - مصطفى عسل وهانيا الحمامي إلى نصف نهائي بطولة الجونة المفتوحة
الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 23:38
كتب : FilGoal
تأهل مصطفى عسل لنصف نهائي بطولة الجونة للاسكواش بالفوز على المكسيكي ليونيل كارديناس.
وفاز عسل على كارديناس بنتيجة 3-0.
وحسم عسل المباراة بنتيجة أشواط 11-5 و11-6 و11-9.
وفي مباراة أخرى فاز دييجو إيلياس البيروفي على الإنجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0.
وعلى مستوى السيدات حققت هانيا الحمامي المصنفة الأولى على العالم الفوز على فيروز أبو الخير بنتيجة 3-0.
كما تأهلت أمينة عرفي على حساب اليابانية ساتومي واتانبي بنفس النتيجة.
وتقام باقي مباريات ربع النهائي غدا الأربعاء.
مصطفى عسل ونوران جوهر من يحملان لقب بطولة الجونة للاسكواش خلال العام الماضي.
نرشح لكم
