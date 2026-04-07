عبد الحفيظ: سيكون لـ الأهلي وقفة كبيرة تجاه ما يحدث ضده.. والحكم تعمد ظلمنا

أوضح سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي على أن ناديه سيتخذ إجراءات صارمة تجاه ما يحدث من مواقف ضده.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وقال عبد الحفيظ عبر إم بي سي مصر 2: "موقف اتحاد الكرة غريب جدا مع الأهلي وآخرها فما حدث أمام الترجي التونسي وغياب الجمهور".

وأضاف "سيكون للأهلي وقفة كبيرة جدا لما حدث في مباراة سيراميكا كليوباترا".

وواصل "سنطالب بالتحقيق مع حكام المباراة معرفة الحوار الذي دار بين الحكم وحكم الفيديو والتجاوز من الحكام ضد اللاعبين، والحديث الذي به تجاوز ضد الشحات والشناوي".

وأردف "لا نبرر الحالة الفنية للفريق ولكن نريد الحصول على حقوقنا".

وتابع "عقب الموسم سيكون لنا وقفة كبيرة جدا مع أنفسنا أولا قبل مواجهة الأطراف الأخرى".

وشدد "لا يمكن أن تكون قدرات محمود وفا مناسبة لحكم في الدوري، كان يبحث عن أي زاوية ليبرر بها عدم احتسابه لركلة الجزاء".

وأشار "طلبنا تحكيم أجنبي لمباراتي بيراميدز والزمالك، ولكن ليس من المنطقي أن نطلب حكام أجانب أمام كل الفرق".

وأكد "لا يوجد مقياس واحد للحكام في الدوري المصري، فقط نسمع أن هناك معكسرات لمدة أسبوعين في أي محافظة أخرى لتطوير مستواهم ولا يحدث أي شيء".

وأفصح "سبب نزولي إلى أرض الملعب هو أنني شاهدت كل اللاعبين يتوجهون نحو الحكم ولذلك كنت أخشى حدوث أي شيء".

وأتم تصريحاته "في نهاية الموسم سيكون هناك إعادة تقييم لكل فرد في منظومة الأهلي الكروية".

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة

وتقام المباراة على استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.