أحمد هاني: كنت واثقا أن الحكم لن يحتسب ركلة جزاء

كشف أحمد هاني لاعب سيراميكا كواليس اللقطة التي طالب لاعبو الأهلي خلالها باحتساب ركلة جزاء خلال اللحظات الأخيرة من مباراة الفريقين.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وقال أحمد هاني لاعب سيراميكا، في تصريحات لقناة "مودرن": "الكرة ارتطمت بالثلث الأخير من بطني ثم يدي".

وأتم "كنت واثقا أن الحكم لن يحتسب ركلة جزاء عند العودة لتقنية الفيديو، خاصة بعد مجهودنا الكبير في المباراة".

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بينما رفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 39 في المركز الرابع.

تقدم سيراميكا عن طريق فخري لاكاي، وتعادل الأهلي بهدف سجله ياسر إبراهيم.