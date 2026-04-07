الفوز الأول منذ 25 عاما.. بايرن ميونيخ يفرض كلمته على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو

ألحق بايرن ميونيخ الهزيمة لريال مدريد على ملعبه سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف وحيد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل لويس دياز الهدف الأول للفريق البافاري في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 74 نجح كيليان مبابي في تقليص الفارق مسجلا هدف ريال مدريد الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ 2-1.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل على ملعب أليانز أرينا في إياب الدور ربع النهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في الدور نصف النهائي أمام الفائز من باريس سان جيرمان وليفربول.

ونجح بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد لأول مرة منذ 25 عاما.

الفوز الأخير للفريق البافاري في مدريد كان في مايو 2001 وانتهت المباراة 1-0

وفي آخر 4 مواجهات بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ، نجح الفريق الملكي في إقصاء منافسه البافاري من الدور نصف النهائي 3 مرات، وربع النهائي مرة.

كما نجح هاري كين في المساهمة بالهدف الرابع في 4 مباريات متتالية أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بهدفين وتمريرتين حاسمتين، ليعادل بهم رقم جيوفاني إيلبر عام 2002، وبيير أوباميانج في عام 2017.

التشكيل:

ريال مدريد: أندري لونين - ترنت ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجير - دين هاوسن - ألفارو كاريراس - تياجو بيتارش- أوريلين تشواميني - فيدي فالفيردي - أردا جولر - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي

بايرن ميونيخ: مانويل نوير - كونراد لايمار - دايوت أوباميكانو - جوناثان تاه - يوسيب ستانشيتش - جوشوا كيميتش - ألكسندر بافلوفيتش - مايكل أوليسي - سيرجي جنابري - لويس دياز - هاري كين

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بمحاولة من كونراد لايمار من خارج منطقة الجزاء، ولكن تسديدته ذهبت أعلى العارضة.

وتحصل أوليسي على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة دان هاوسن، سددها بنفسه ولكن ارتطمت بالحائط البشري لتتحول إلى ركنية

وشهدت الدقيقة 9 فرصة خطيرة لبايرن بعد إنقاذ كاريراس الفرصة على خط المرمى قبل تجاوزه بعد متابعة غير متقنة من المدافع أوباميكانو.

وجاءت أول هجمة خطيرة لريال مدريد في الدقيقة 16 بعدما تصدى نوير لانفراد أمام كيليان مبابي، لترتد إلى فينيسيوس الذي سدد ولكن أعلى المرمى.

ونفذ ريال مدريد هجمة جديدة في الدقيقة 18، سددها فينيسيوس قوية ولكن نوير تصدى وتتحول الكرة إلى ركنية.

وكاد تياجو أن يخطئ في الدقيقة 22 بعد إعادة الكرة لمرماه، ليحاول جنابري متابعتها ولكن لونين تصدى لتتحول إلى ركنية.

وتألق مانويل نوير مجددا في الدقيقة 29 بعد تسديدة قوية من كيليان مبابي من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس الألماني تألق ببراعة.

وسجل لويس دياز الهدف الأول لبايرن ميونيخ في الدقيقة 41 بعد تمريرة من هاري كين، إثر تمريرة خاطئة في البداية من فينيسيوس في إعادة الكرة لمنتصف ملعبه.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني من تسديدة رائعة في شباك لونين.

😱 ضغط لا يتوقف! هاري كين يزيد من متاعب ريال مدريد ⚽️ 🎯 بايرن ميونيخ يضيف الهدف الثاني مباشرة مع بداية الشوط الثاني! هل يعود الملكي؟ 👀 📦 اشترك الآن 👇 🔗 https://t.co/Ze2nzNKpI7 📱 https://t.co/alkogGtHdW#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | pic.twitter.com/hjgNa3le2W — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 7, 2026

وحاول أوليسي إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 56 بعد مرور رائع ليصل إلى حدود منطقة الجزاء وسدد قوية ولكن لونين تصدى لها.

وأخطأ أوباميكانو في إعادة الكرة لمانويل نوير، لينفرد فينيسيوس بالمرمى وحاول المرور ولكن سددها في الشباك من الخارج.

أجرى بعدها أربيلوا تبديلين في الدقيقة 62 بنزول ميليتاو وبيلينجهام بدلا من هاوسن وتياجو.

وتصدى نوير لتسديدة قوية من مبابي لتتحول الكرة إلى ركنية، قبل أن يعود ريال مدريد للهجوم ويمرر فينيسيوس كرة رائعة بالكعب إلى مبابي الذي سدد الكرة بجوار القائم بقليل.

وأجرى كومباني تبديلين بنزول موسيالا وديفيز بدلا من لايمار وجنابري، ليرد أربيلوا بتبديل آخر بنزول إبراهيم دياز بدلا من أردا جولر.

وتحصل جوناثان تاه على بطاقة صفراء في الدقيقة 71 بعد تدخل قوي على قدم مبابي.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 74 بعد متابعة كرة عرضية من ألكسندر أرنولد لتعبر الكرة خط المرمى ويحتسبها الحكم هدفا لصالح الملكي.

وتحصل لويس دياز على بطاقة صفراء في الدقيقة 77 بعد تدخل قوي على فينيسيوس جونيور، وبعدها موسيالا بعد تدخل قوي على قدم إبراهيم دياز.

وكاد بايرن ميونيخ أن يسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 88 بعد بعد كرة متبادلة من أوليسي إلى ديفيز الذي مرر قبل أن تصل الأرض إلى موسيالا داخل منطقة الجزاء ليسدد بجوار القائم بقليل

وسدد مبابي كرة قوية في الدقيقة 90 ولكن مرت تسديدته بجوار القائم الأيسر لنوير.

استمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز بايرن ميونيخ 2-1.