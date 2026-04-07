توروب: نلعب في ملاعب سيئة.. لنا ركلة جزاء ولا أعرف أن ديانج سيرحل

يرى يس توروب المدير الفني للأهلي أن فريقه يستحق ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا، مشددا على سوء أرضية ملعب المقاولون العرب الذي احتضن المباراةز

وقال توروب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: " شعور صعب بسبب خسارة نقطتين أمام سيراميكا، لنا ركلة جزاء واضحة لم يحتسبها الحكم لأن الكرة لمست يد لاعب الخصم بشكل صريح، العرضية كانت من مسافة بعيدة ولا مبرر للخطأ".

وأضاف "ما حدث في المباراة ليس سبب لنفقد التركيز والسيطرة على أنفسنا ونحصل على الكثير من البطاقات الصفراء والحمراء عقب اللقاء".

وأكمل "أتفهم إحباط اللاعبين، وسيراميكا احتاج إلى فرصة واحدة للتسجيل لكننا احتجنا أكثر من فرصة لنتعادل".

وواصل "لا أفهم كيف نلعب على استاد مثل هذا ونحن مرحلة منافسة قوية على اللقب".

واستكمل "أعرف أنه يجب التركيز على عملي، ولكن لا نستطيع لعب كرة قدم جيدة في ملاعب بهذه الجودة السيئة".

وأردف "المطالبة برحيل الجهاز الفني؟ كل شخص له رأيه، بدأنا بشكل جيد وحصلنا على لقب السوبر وتغيرت الأمور بعد توقف الدوري 6 أسابيع في كأس الأمم الإفريقية".

وأكد "خسارة نقطتين يجعل الأمور أصعب علينا، لكن لا نزال نسعى للفوز من أجل تحقيق اللقب".

وعن موقف كامويش ورفض رحيله قال: "حديثي مع الإدارة سيظل في الغرف المغلقة ولن أناقشه في الإعلام، وغياب كامويش لأنني أختار الأفضل لكل مباراة".

واستطرد "مشاركة ديانج رغم رحيله آخر الموسم؟ من الممكن أنكم تعلمون أنه سيرحل لكني لا أعلم ذلك، وأختار دائما الأفضل لكل مباراة، بالفعل ديانج فقد الكرة في لقطة الهدف لكنه هذا ليس سبب لعدم مشاركته".

وأتم تصريحاته "فضلت الدفع بـ حسين الشحات لأنه يجيد الأدوار الهجومية أكثر من ديانج".

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل الجاري.

وتقام المباراة على استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.