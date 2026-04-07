مؤتمر علي ماهر: الأهلي لا ينتظر ركلة جزاء من لاعب يضع يده بجانبه

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 23:10

كتب : FilGoal

علي ماهر - سيراميكا كليوباترا

أعرب علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا عن رضاه بعد التعادل المثير ضد الأهلي.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وقال علي ماهر في مؤتمر صحفي: "لا يشغلني ما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكن كان من الضروري الرد داخل الملعب لأن هذه هي شخصية الفريق وشخصية النادي أضعنا العديد من الفرص والله كان عادل معنا".

وأضاف "لن أتحدث عن التحكيم لكن الكرة التي لم تُحتسب ركلة جزاء ارتطمت بيد اللاعب أحمد هاني وهذا أمر طبيعي فالأهلي نادٍ كبير ولن ينتظر ركلة جزاء من لاعب يضع يده بجانبه الأهلي يمتلك أفضل اللاعبين في إفريقيا وهذا واقع وليس مجرد كلام".

وتابع "فيما يتعلق بالتأهل للمشاركة في الكونفدرالية كل الأمور مشروعة ونحن وضعنا هدف التواجد في المربع الذهبي منذ البداية".

وشدد "إسلام عيسى يشعر بدعم كبير وحالته النفسية جيدة والدعم الذي وجده جعله ينسى الإصابة وإن شاء الله سيعود أفضل من السابق".

وواصل "سيراميكا كليوباترا قدم حالة مميزة في الدوري ولكن بهدوء فالنجاح يحتاج إلى الوقت وليس بالأمر السهل نرغب في الاستمرارية وتوفير الدعم المالي الكبير".

وأكمل "هدفنا وضع شخصية واضحة لسيراميكا وإعادة اللاعبين وتطويرهم كما حدث مع إسلام عيسى الذي لم يكن يشارك مع بيراميدز وأصبح لاعبًا دوليا".

وواصل "أحيانًا أكون طموحا جدا أمام الأهلي والزمالك وأرغب دائمًا في تحقيق نتيجة إيجابية وأتعامل بمرونة في هذه المباريات لم أفكر قط في أي كلام يقال عني ولو لعبت ضد والدي فسألعب للفوز فأنا أحب عملي جدا".

وأتم تصريحاته "المدربون المصريون محترمون جدا ومميزون ونرى ذلك من خلال ما يقدمه حسام حسن مع منتخب مصر أهم شيء في المدرب أن يكون كل لاعب على دراية كاملة بدوره".

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بينما رفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 39 في المركز الرابع.

تقدم سيراميكا عن طريق فخري لاكاي، وتعادل الأهلي بهدف سجله ياسر إبراهيم.

