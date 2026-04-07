نصف النهائي يقترب.. أرسنال يعود من البرتغال بفوز قاتل على سبورتنج لشبونة

عاد أرسنال من البرتغال بفوزا قاتلا على سبورتنج لشبونة بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كاي هافيرتز كان هو من سجل هدف أرسنال في الوقت القاتل من المباراة.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بثلاثي هجومي مكون من نوني مادويكي وفيكتور جيوكوريس ولياندرو تروسارد.

أحداث المباراة

الشوط الأول شهد القليل من الفرص ولكن الأبرز جاءت من الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من ماكسي أراوخو لاعب سبورتنج لشبونة ولكن الكرة ارتدت من العارضة بعد لمسة من رايا.

في باقي دقائق الشوط تبادل الفريقين السيطرة ولكن دون تشكيل خطورة كبيرة.

الشوط الثاني شهد تقدم أرسنال بهدف أول بالدقيقة 63 عن طريق مارتن زوبميندي ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.

وتألق دافيد رايا في التصدي لفرصة الهدف الأول من لويس سواريز بالدقيقة 82.

وفي الدقيقة 91 سجل كاي هافيرتز هدف الفوز القاتل لأرسنال مستغلا تمريرة من جابرييل مارتينيلي لينفرد ويضع الكرة في الشباك وهدي الفوز لفريقه.

هدف هافيرتز كان هو الرابع له هذا الموسم بجميع البطولات، وثلاثة منهم سجلهم بدوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة الإياب على ملعب الإمارات يوم الأربعاء المقبلة 15 أبريل.