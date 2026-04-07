نصف النهائي يقترب.. أرسنال يعود من البرتغال بفوز قاتل على سبورتنج لشبونة

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 23:05

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي أرسنال بهدف هافيرتز ضد سبورتنج لشبونة

عاد أرسنال من البرتغال بفوزا قاتلا على سبورتنج لشبونة بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كاي هافيرتز كان هو من سجل هدف أرسنال في الوقت القاتل من المباراة.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بثلاثي هجومي مكون من نوني مادويكي وفيكتور جيوكوريس ولياندرو تروسارد.

أحداث المباراة

الشوط الأول شهد القليل من الفرص ولكن الأبرز جاءت من الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من ماكسي أراوخو لاعب سبورتنج لشبونة ولكن الكرة ارتدت من العارضة بعد لمسة من رايا.

في باقي دقائق الشوط تبادل الفريقين السيطرة ولكن دون تشكيل خطورة كبيرة.

الشوط الثاني شهد تقدم أرسنال بهدف أول بالدقيقة 63 عن طريق مارتن زوبميندي ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.

وتألق دافيد رايا في التصدي لفرصة الهدف الأول من لويس سواريز بالدقيقة 82.

وفي الدقيقة 91 سجل كاي هافيرتز هدف الفوز القاتل لأرسنال مستغلا تمريرة من جابرييل مارتينيلي لينفرد ويضع الكرة في الشباك وهدي الفوز لفريقه.

هدف هافيرتز كان هو الرابع له هذا الموسم بجميع البطولات، وثلاثة منهم سجلهم بدوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة الإياب على ملعب الإمارات يوم الأربعاء المقبلة 15 أبريل.

أرسنال سبورتنج لشبونة دوري أبطال أوروبا كاي هافيرتز
أخر الأخبار
فليك يكشف سبب استبدال بيدري أمام أتلتيكو مدريد 6 ساعة | الدوري الإسباني
نيوم يفوز على الاتحاد بمشاركة حجازي.. وبنزيمة يقود الهلال لسحق الخلود 6 ساعة | سعودي في الجول
أكثر حداثة وسلاسة.. مارسيليا يكشف شعاره الجديد 7 ساعة | الكرة الأوروبية
أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن 7 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات 7 ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - تدريبات فنية وبدنية.. والتركيز على التسديد والكرات العرضية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد 8 ساعة | الكرة الإفريقية
Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26 8 ساعة | Gamers
لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526757/نصف-النهائي-يقترب-أرسنال-يعود-من-البرتغال-بفوز-قاتل-على-سبورتنج-لشبونة