طرد محمد الشناوي عقب مباراة سيراميكا والأهلي

تلقى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق بطاقة حمراء عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

وعلم FilGoal.com أن محمد الشناوي تلقى إنذارين عقب المباراة بسبب الاعتراض على الحكم، ثم حصل على بطاقة حمراء.

ولم يشارك محمد الشناوي في المباراة وكان يجلس على مقاعد البدلاء وشارك مصطفى شوبير.

من جهة أخرى، أشهر محمود وفا حكم المباراة، بطاقة صفراء لـ مصطفى شوبير حارس الأهلي الأساسي عقب اللقاء كذلك، وأيضا وليد صلاح الدين مدير الكرة.

ومن سيراميكا كليوباترا، تم طرد وائل رأفت مخطط الأحمال، وأمين عمر النور المدرب المساعد أثناء مراجعة الفيديو لمطالبة الأهلي بركلة جزاء في الوقت الضائع، بجانب إنذار علي ماهر مدرب الفريق، ومصطفى فتحي مدرب الحراس.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة

وتقام المباراة على استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.