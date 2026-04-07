طرد محمد الشناوي عقب مباراة سيراميكا والأهلي

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 22:46

كتب : FilGoal

مران الأهلي - محمد الشناوي

تلقى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق بطاقة حمراء عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

وعلم FilGoal.com أن محمد الشناوي تلقى إنذارين عقب المباراة بسبب الاعتراض على الحكم، ثم حصل على بطاقة حمراء.

ولم يشارك محمد الشناوي في المباراة وكان يجلس على مقاعد البدلاء وشارك مصطفى شوبير.

مصدر من الأهلي لـ في الجول: سندرس ما حدث أمام سيراميكا من قرارات تحكيمية لحماية حقوقنا الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة مع إثارة الـ+90.. الأهلي يتعثر في أولى مباريات حسم اللقب بالتعادل مع سيراميكا

من جهة أخرى، أشهر محمود وفا حكم المباراة، بطاقة صفراء لـ مصطفى شوبير حارس الأهلي الأساسي عقب اللقاء كذلك، وأيضا وليد صلاح الدين مدير الكرة.

ومن سيراميكا كليوباترا، تم طرد وائل رأفت مخطط الأحمال، وأمين عمر النور المدرب المساعد أثناء مراجعة الفيديو لمطالبة الأهلي بركلة جزاء في الوقت الضائع، بجانب إنذار علي ماهر مدرب الفريق، ومصطفى فتحي مدرب الحراس.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل الجاري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة

وتقام المباراة على استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل مدرب سيراميكا: كان بإمكاننا الفوز على الأهلي عبد الحفيظ: سيكون لـ الأهلي وقفة كبيرة تجاه ما يحدث ضده.. والحكم تعمد ظلمنا أحمد هاني: كنت واثقا أن الحكم لن يحتسب ركلة جزاء توروب: نلعب في ملاعب سيئة.. لنا ركلة جزاء ولا أعرف أن ديانج سيرحل مؤتمر علي ماهر: الأهلي لا ينتظر ركلة جزاء من لاعب يضع يده بجانبه الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة بقيادة النحاس.. المصري يعلن جهازه الفني الجديد كاملا
أخر الأخبار
هاري كين: الفوز أمام ريال مدريد صعب وعلينا أن نبقى في كامل تركيزنا 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
روديجر: منحنا بايرن ميونيخ هديتين.. ومازلنا في المنافسة بفضل مبابي 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تعادل مع ميسي.. نوير يحقق رقما قياسيا ويفوز بجائزة رجل المباراة أمام ريال مدريد 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل 19 دقيقة | الدوري المصري
مدرب سيراميكا: كان بإمكاننا الفوز على الأهلي 19 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش - مصطفى عسل وهانيا الحمامي إلى نصف نهائي بطولة الجونة المفتوحة 40 دقيقة | رياضات أخرى
عبد الحفيظ: سيكون لـ الأهلي وقفة كبيرة تجاه ما يحدث ضده.. والحكم تعمد ظلمنا 50 دقيقة | الدوري المصري
أحمد هاني: كنت واثقا أن الحكم لن يحتسب ركلة جزاء 52 دقيقة | الدوري المصري
