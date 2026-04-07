الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة
الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 22:40
كتب : FilGoal
يستكمل الأهلي مبارياته في الدوري المصري وذلك بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا.
وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.
ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل الجاري.
ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.
موعد مباراة الأهلي ضد سموحة
وتقام المباراة على استاد القاهرة.
وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
نرشح لكم
بقيادة النحاس.. المصري يعلن جهازه الفني الجديد كاملا مصدر من الأهلي لـ في الجول: سندرس ما حدث أمام سيراميكا من قرارات تحكيمية لحماية حقوقنا مع إثارة الـ+90.. الأهلي يتعثر في أولى مباريات حسم اللقب بالتعادل مع سيراميكا أحرز التعادل ضد سيراميكا.. ياسر إبراهيم يسجل ثاني أهدافه في الموسم للمرة السابعة في الدوري.. الأهلي يتأخر في النتيجة بهدف أمام سيراميكا الأهلي يكشف تفاصيل إصابة بلال عطية انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل بخطأ فادح وكعب كهربا.. إنبي يفوز على سموحة ويحقق الانتصار الرابع تواليا