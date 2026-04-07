بقيادة النحاس.. المصري يعلن جهازه الفني الجديد كاملا

أعلن النادي المصري جهازه الفني الجديد بالكامل بقيادة عماد النحاس.

وتولى النحاس تدريب المصري خلفا للتونسي نبيل الكوكي.

ويعاون النحاس، محمد محسن أبو جريشة، وعبد الرحمن فاروق، مع استمرار سيف داوود.

فيما سيتولى محمد فتحي مهمة تدريب حراس مرمى المصري.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للمصري بالكامل كالتالي:

عماد النحاس: مديرا فنيا

محمد محسن أبو جريشة: مدربا عاما.

عبد الرحمن فاروق: مدربا.

سيف داوود: مدربا.

السعيد إبراهيم: مدرب مساعد.

محمد فتحي: مدربا لحراس المرمى.

عبد الرحمن عيسى: مخطط أحمال .

أيمن محمد: محللا للأداء.

محمود جابر: المدير الإداري.

وخرج الفريق البورسعيدي من بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري في مصر بهدف لكل فريق، وتكرار النتيجة لكن دون أهداف في الإياب.

وكان المصري قد خسر من زد في كأس مصر بركلات الترجيح 5-4 من دور الـ 16.

ولم يتبق للفريق سوى كأس عاصمة مصر للمنافسة عليها بعد تخطي الجونة بنتيجة 4-2 في مجموع الذهاب والإياب في دور ربع النهائي، على أن يلاقي وادي دجلة لاحقا في نصف النهائي.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لمرحلة تحديد بطل الدوري.

ورحل النحاس عن تدريب الزوراء العراقي بعد فسخ التعاقد مع الفريق بالتراضي.

وقاد النحاس الفريق العراقي في 20 مباراة.

وحقق المدرب المصري 11 انتصارا و5 تعادلات، وخسر 4 مباريات.

وودع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16 عقب الخسارة أمام الوصل الإماراتي.