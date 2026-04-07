مصدر من الأهلي لـ في الجول: سندرس ما حدث أمام سيراميكا من قرارات تحكيمية لحماية حقوقنا
الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 22:19
كتب : FilGoal
كشف مصدر مسؤول في الأهلي عن أول تحرك من إدارة النادي بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري.
وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.
وقال المصدر لـFilGoal.com: "سندرس ما حدث في المباراة من قرارات تحكيمية لحماية حقوق النادي".
وأضاف "ولكن لا تفكير في عدم استكمال مسابقة الدوري"
ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
بينما رفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 39 في المركز الرابع.
وتقدم سيراميكا عن طريق فخري لاكاي، وتعادل الأهلي بهدف سجله ياسر إبراهيم.
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة بقيادة النحاس.. المصري يعلن جهازه الفني الجديد كاملا مع إثارة الـ+90.. الأهلي يتعثر في أولى مباريات حسم اللقب بالتعادل مع سيراميكا أحرز التعادل ضد سيراميكا.. ياسر إبراهيم يسجل ثاني أهدافه في الموسم للمرة السابعة في الدوري.. الأهلي يتأخر في النتيجة بهدف أمام سيراميكا الأهلي يكشف تفاصيل إصابة بلال عطية انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل بخطأ فادح وكعب كهربا.. إنبي يفوز على سموحة ويحقق الانتصار الرابع تواليا