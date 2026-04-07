مصدر من الأهلي لـ في الجول: سندرس ما حدث أمام سيراميكا من قرارات تحكيمية لحماية حقوقنا

كشف مصدر مسؤول في الأهلي عن أول تحرك من إدارة النادي بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "سندرس ما حدث في المباراة من قرارات تحكيمية لحماية حقوق النادي".

وأضاف "ولكن لا تفكير في عدم استكمال مسابقة الدوري"

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بينما رفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 39 في المركز الرابع.

وتقدم سيراميكا عن طريق فخري لاكاي، وتعادل الأهلي بهدف سجله ياسر إبراهيم.