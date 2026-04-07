مع إثارة الـ+90.. الأهلي يتعثر في أولى مباريات حسم اللقب بالتعادل مع سيراميكا

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 22:12

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بينما رفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 39 في المركز الرابع.

تقدم سيراميكا عن طريق فخري لاكاي، وتعادل الأهلي بهدف سجله ياسر إبراهيم.

وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وكانت أول فرصة خطيرة على المرمى من الأهلي في الدقيقة 26 بعد هجمة جماعية انتهت بتسديدة أعلى العارضة.

لكن سيراميكا سجل هدف التقدم بشكل مفاجئ في الدقيقة 39 بتسديدة قوية من فخري لاكاي أخطأ مصطفى شوبير في التصدي لها.

لينتهي الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا.

مع بداية الشوط الثاني دفع توروب مدرب الأهلي بـ حسين الشحات بدلا من أليو ديانج.

واستمرت محاولات الأهلي في الشوط الثاني لتسجيل التعادل، ووصلت الكرة إلى تريزيجيه لكنه سددها جوار القائم.

وسدد أيضا مروان عطية كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء مرت جوار القائم.

وشارك أشرف بنشرقي ومحمد شريف بدلا من يوسف بلعمري ومروان عثمان في الدقيقة 64.

ثم شارك محمد علي بن رمضان وطاهر محمد بدلا من زيزو ومروان عطية في الدقيقة 80 في آخر تبديلات الأهلي.

وأخيرا نجح الأهلي في التسجيل وإدراك التعادل في الدقيقة 82 بعد ركلة ركنية نفذها محمد علي بن رمضان ووصلت إلى ياسر إبراهيم ليسدد الكرة أرضية في شباك محمد بسام.

إثارة الوقت الضائع

وفي الوقت الضائع اشتعلت المباراة بعدما طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء.

ولمت الكرة يد أحمد هاني بعد عرضية من ياسين مرعي.

ليتوقف اللعب عدة دقائق ويخرج الحكم لمراجعة الكرة قبل أن يعود ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

بعدها يطلق صافرة نهاية المباراة معلنا التعادل.

الأهلي الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
