مران الزمالك - تعليمات فنية خاصة من معتمد جمال تحضيرا لمواجهة بلوزداد

خاض فريق الزمالك مرانه الأول بالجزائر تحضيرا لمواجهة شباب بلوزداد بالكونفدرالية الإفريقية.

وألقى معتمد جمال، المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد نيلسون مانديلا، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد.

وشدد المدير الفني خلال حديثه مع اللاعبين على ضرورة التركيز في مواجهة شباب بلوزداد لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق في مباراة العودة.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي يسعى لتطبيقها في مران اليوم، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة المتعلقة بأدوارهم في الملعب.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وكانت بعثة الزمالك وصلت العاصمة الجزائرية الجزائر في الواحدة ظهر اليوم بتوقيت مصر، بعد رحلة طيران استغرقت نحو 4 ساعات.

ويحل الزمالك ضيفا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل 10 أبريل الجاري، فيما تقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على ستاد القاهرة الدولي.