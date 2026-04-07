أحرز التعادل ضد سيراميكا.. ياسر إبراهيم يسجل ثاني أهدافه في الموسم

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 21:53

كتب : FilGoal

الأهلي - شبيبة القبائل - ياسر إبراهيم

سجل ياسر إبراهيم هدفا للأهلي بمرمى سيراميكا كليوباترا.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلتقي الأهلي حاليا مع سيراميكا كليوباترا على ملعب المقاولون العرب بالجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري.

وسجل ياسر إبراهيم هدف التعادل للأهلي بمرمى سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 82.

الهدف هو الثاني لسيراميكا كليوباترا بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الحالي خلال 27 مباراة بجميع البطولات.

الهدف الأول كان قد سجله يوم 23 سبتمبر ضد حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري.

ووصل ياسر إبراهيم للهدف رقم 12 بقميص الأهلي منذ الانضمام للفريق خلال 232 مباراة بالإضافة إلى صناعة 3 أهداف.

أحرز التعادل ضد سيراميكا.. ياسر إبراهيم يسجل ثاني أهدافه في الموسم 52 دقيقة | الدوري المصري
