مؤتمر سلوت: ليفربول اعتاد النهوض في اللحظات الصعبة.. وإيزاك جاهز لـ سان جيرمان

يثق أرني سلوت مدرب ليفربول في قدرة فريقه قبل مواجهة باريس سان جيرمان المرتقبة.

ويستعد ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان مساء الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "ألكسندر إيزاك أنهى قرابة أسبوع كامل من التدريبات الجماعية مع الفريق، ويمكنه المشاركة أمام باريس سان جيرمان، وإلا لما ضممته إلى القائمة"

وأضاف "بالطبع لن يبدأ المباراة، لكن يمكننا الحصول منه على أداء مؤثر خلال جزء منها".

وتابع "لا يمكنني إنكار أن الأداء كان متذبذبا. لكن الإجابة تكمن في تاريخ ليفربول، فهذا النادي اعتاد دائما النهوض في اللحظات الصعبة. مررنا ببعضها ونجحنا في التعامل مع عدد منها، وعلينا أن نظهر هذه العقلية مجددا".

وواصل "الدقائق الـ35 الأولى أمام مانشستر سيتي تمنحني ثقة كبيرة في قدرتنا على مجاراة باريس سان جيرمان، لكن كانت هناك 20 دقيقة فقدنا خلالها التوازن. إذا مررنا بها مجددًا، فسوف نستقبل أربعة أهداف كما حدث".

وشدد "في بعض الأحيان ترغب في تنفيذ أمور معينة خلال المباراة، لكنك لا تتمكن من ذلك لأسباب مختلفة، من بينها استقبال هدف في وقت تعتقد فيه أنك تقدم أداء جيدا. في كرة القدم، الفترات قبل وبعد نهاية الشوط قد تكون مؤلمة".

وواصل "بخلاف جودة فريقي والتي يمتلكها باريس سان جيرمان أيضا، فقد أظهر فريقي في المباريات الكبيرة، باستثناء مرتين في ملعب الاتحاد، أننا قادرون على منافسة أفضل فرق أوروبا".

وأكمل "لا أفكر كثيرا في المستقبل البعيد، خاصة إذا واجهت باريس سان جيرمان بطل أوروبا عن استحقاق. أداؤهم كان مذهلا الموسم الماضي، و لا يزال فريقا قويا جدا هذا الموسم، لكن التفاصيل تصنع الفارق في كثير من الأحيان".

وأتم تصريحاته "ركلات الترجيح كانت حاسمة الموسم الماضي، وحققوا اللقب بعدها. عادة يحتاج أي فريق للفوز بركلات الترجيح في دوري أبطال أوروبا أو كأس العالم ليواصل التقدم. ورغم أنني أحب أن أؤمن بعدم وجود حظ في ركلات الترجيح، إلا أن الأمر أحيانًا يتعلق بالحظ. دوناروما كان رائعا في تلك المباراة".

وكان الفريقين قد تواجها خلال الموسم الماضي وتأهل باريس سان جيرمان بركلات الترجيح من على ملعب أنفيلد.