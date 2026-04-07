مؤتمر سلوت: ليفربول اعتاد النهوض في اللحظات الصعبة.. وإيزاك جاهز لـ سان جيرمان

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 21:20

كتب : FilGoal

أرني سلوت مدرب ليفربول

يثق أرني سلوت مدرب ليفربول في قدرة فريقه قبل مواجهة باريس سان جيرمان المرتقبة.

ويستعد ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان مساء الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "ألكسندر إيزاك أنهى قرابة أسبوع كامل من التدريبات الجماعية مع الفريق، ويمكنه المشاركة أمام باريس سان جيرمان، وإلا لما ضممته إلى القائمة"

تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب سلوت يكشف موقف صلاح ومصابي ليفربول من مواجهة مانشستر سيتي مؤتمر سلوت: آمل في فوز صلاح بكأسين إضافيين.. وهذا موقف أليسون وإيزاك أمام مانشستر سيتي

وأضاف "بالطبع لن يبدأ المباراة، لكن يمكننا الحصول منه على أداء مؤثر خلال جزء منها".

وتابع "لا يمكنني إنكار أن الأداء كان متذبذبا. لكن الإجابة تكمن في تاريخ ليفربول، فهذا النادي اعتاد دائما النهوض في اللحظات الصعبة. مررنا ببعضها ونجحنا في التعامل مع عدد منها، وعلينا أن نظهر هذه العقلية مجددا".

وواصل "الدقائق الـ35 الأولى أمام مانشستر سيتي تمنحني ثقة كبيرة في قدرتنا على مجاراة باريس سان جيرمان، لكن كانت هناك 20 دقيقة فقدنا خلالها التوازن. إذا مررنا بها مجددًا، فسوف نستقبل أربعة أهداف كما حدث".

وشدد "في بعض الأحيان ترغب في تنفيذ أمور معينة خلال المباراة، لكنك لا تتمكن من ذلك لأسباب مختلفة، من بينها استقبال هدف في وقت تعتقد فيه أنك تقدم أداء جيدا. في كرة القدم، الفترات قبل وبعد نهاية الشوط قد تكون مؤلمة".

وواصل "بخلاف جودة فريقي والتي يمتلكها باريس سان جيرمان أيضا، فقد أظهر فريقي في المباريات الكبيرة، باستثناء مرتين في ملعب الاتحاد، أننا قادرون على منافسة أفضل فرق أوروبا".

وأكمل "لا أفكر كثيرا في المستقبل البعيد، خاصة إذا واجهت باريس سان جيرمان بطل أوروبا عن استحقاق. أداؤهم كان مذهلا الموسم الماضي، و لا يزال فريقا قويا جدا هذا الموسم، لكن التفاصيل تصنع الفارق في كثير من الأحيان".

وأتم تصريحاته "ركلات الترجيح كانت حاسمة الموسم الماضي، وحققوا اللقب بعدها. عادة يحتاج أي فريق للفوز بركلات الترجيح في دوري أبطال أوروبا أو كأس العالم ليواصل التقدم. ورغم أنني أحب أن أؤمن بعدم وجود حظ في ركلات الترجيح، إلا أن الأمر أحيانًا يتعلق بالحظ. دوناروما كان رائعا في تلك المباراة".

وكان الفريقين قد تواجها خلال الموسم الماضي وتأهل باريس سان جيرمان بركلات الترجيح من على ملعب أنفيلد.

نرشح لكم
فليك يكشف سبب استبدال بيدري أمام أتلتيكو مدريد أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول حكيمي: محبطون بسبب النتيجة أمام ليفربول.. وكفاراتسخيليا: كان علينا استغلال الفرص فليك: لا أفهم لماذا لدينا تقنية الفيديو إذا لم نستخدمها "من الأفضل أن يوفر طاقته بدلا من الدفاع".. سلوت يكشف سبب عدم الدفع بـ صلاح أمام سان جيرمان فان دايك: نأمل في تحقيق أمسية مميزة على أنفيلد.. ولا يجب أن ننسي أننا لعبنا أمام أبطال أوروبا في غياب صلاح.. ليفربول يواصل السقوط بثنائية أمام باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا
أخر الأخبار
فليك يكشف سبب استبدال بيدري أمام أتلتيكو مدريد 6 ساعة | الدوري الإسباني
نيوم يفوز على الاتحاد بمشاركة حجازي.. وبنزيمة يقود الهلال لسحق الخلود 6 ساعة | سعودي في الجول
أكثر حداثة وسلاسة.. مارسيليا يكشف شعاره الجديد 7 ساعة | الكرة الأوروبية
أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن 7 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات 7 ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - تدريبات فنية وبدنية.. والتركيز على التسديد والكرات العرضية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد 7 ساعة | الكرة الإفريقية
Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26 8 ساعة | Gamers
لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
