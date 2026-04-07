استراحة أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(1) بايرن ميونيخ.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على ريال مدريد ضمن ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ 1-0

ق 45+1: فينيسيوس يسقط داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع أوباميكانو مطالبا بركلة الجزاء، ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

ق 44: فينيسيوس يحصل على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، ليسددها أرنولد قوية ولكن اصطدمت بالدفاع البافاري.

ق 41: جووووول الأول عن طريق لويس دياز بعد انفراده بالحارس.

ق 29: تصويبة قوية من كيليان مبابي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها نوير ببراعة.

ق 22: خطأ كارثي بعد تمرير الكرة بشكل خاطئ من تياجو لمرماه، ليحاول جنابري متابعتها ولكن لونين تصدى لتتحول إلى ركنية.

ق 18: هجمة خطيرة لريال مدريد يسددها فينيسيوس قوية ولكن نوير تصدى وتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 16: نوير يتصدى لانفراد أمام كيليان مبابي، لترتد إلى فينيسيوس الذي سدد ولكن أعلى المرمى.

ق 9: كاريراس ينقذ فرصة خطيرة لبايرن على خط المرمى قبل تجاوزه بعد متابعة غير متقنة من المدافع أوباميكانو.

ق 5: ضربة حرة لصالح بايرن على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة هاوسن لـ أوليسي.. سددها بنفسه ولكن ارتطمت بالحائط البشري لتتحول إلى ركنية.

ق 1: تسديدة قوية من كونراد لايمار من خارج منطقة الجزاء ذهبت أعلى العارضة.

انطلاق المباراة