انتهت في أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(2) بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على ريال مدريد ضمن ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

لمتابعة مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ دقيقة بدقيقة من هنا.

-----------------------------------------

نهاية المباراة بفوز بايرن ميونيخ 2-1 أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

ق 90+3: تبديلان لبايرن ميونيخ بنزول بيشوف وليون جورتسيكا بدلا من لويس دياز وألكسندر بافلوفيتش

ق 90: تسديدة قوية من كيليان مبابي تمر بجوار القائم بقليل.

ق 88: فرصة خطيرة لنادي بايرن ميونيخ بعد كرة متبادلة من أوليسي إلى ديفيز الذي مرر قبل أن تصل الأرض إلى موسيالا داخل منطقة الجزاء ليسدد بجوار القائم بقليل

ق 86: بطاقة صفراء لجمال موسيالا بعد تدخل قوي على قدم إبراهيم دياز.

ق 77: بطاقة صفراء لـ لويس دياز بعد تدخل قوي على فينيسيوس جونيور

ق 75: تمريرة رائعة إلى هاري كين داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية قبل أن تصل للأرض ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

ق 74: جووووول مبابي يسجل تقليص الفارق

ق 71: بطاقة صفراء لجوناثان تاه بعد تدخل قوي على قدم كيليان مبابي.

ق 69: تبديلان لريال مدريد بنزول موسيالا وديفيز بدلا من لايمار وجنابري

ق 68: هجمة مرتدة لريال مدريد، وتمريرة رائعة من فينسيوس بالكعب إلى مبابي الذي سددها بجوار القائم بقليل.

ق 65: نوير يتصدى بطريقة رائعة لتسديدة قوية من مبابي لتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 62: تبديلان لريال مدريد بنزول ميليتاو وبيلينجهام بدلا من هاوسن وتياجو

ق 61: خطأ فادح من أوباميكانو في إعادة الكرة لنوير، لينفرد فينيسيوس بالمرمى ويحاول المرور ولكن سددها في الشباك من الخارج.

ق 56: مرور رائع من أوليسي ليصل إلى حدود منطقة الجزاء ويسدد قوية ولكن لونين تصدى لها.

ق 46: جوووول هاري كين يسجل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ من تسديدة أرضية على يسار الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ 1-0

ق 45+1: فينيسيوس يسقط داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع أوباميكانو مطالبا بركلة الجزاء، ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

ق 44: فينيسيوس يحصل على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، ليسددها أرنولد قوية ولكن اصطدمت بالدفاع البافاري.

ق 41: جووووول الأول عن طريق لويس دياز بعد انفراده بالحارس.

ق 29: تصويبة قوية من كيليان مبابي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها نوير ببراعة.

ق 22: خطأ كارثي بعد تمرير الكرة بشكل خاطئ من تياجو لمرماه، ليحاول جنابري متابعتها ولكن لونين تصدى لتتحول إلى ركنية.

ق 18: هجمة خطيرة لريال مدريد يسددها فينيسيوس قوية ولكن نوير تصدى وتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 16: نوير يتصدى لانفراد أمام كيليان مبابي، لترتد إلى فينيسيوس الذي سدد ولكن أعلى المرمى.

ق 9: كاريراس ينقذ فرصة خطيرة لبايرن على خط المرمى قبل تجاوزه بعد متابعة غير متقنة من المدافع أوباميكانو.

ق 5: ضربة حرة لصالح بايرن على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة هاوسن لـ أوليسي.. سددها بنفسه ولكن ارتطمت بالحائط البشري لتتحول إلى ركنية.

ق 1: تسديدة قوية من كونراد لايمار من خارج منطقة الجزاء ذهبت أعلى العارضة.

انطلاق المباراة