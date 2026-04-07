انتهت دوري الأبطال - سبورتنج لشبونة (0)-(1) أرسنال
الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 20:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سبورتنج لشبونة ضد أرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
نهاية المباراة
ق91. جووووول أول لأرسنال عن طريق كاي هافيرتز.
ق82. رايا يتألق ويتصدى لرأسية من لويس سواريز.
إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل على جيوكوريس.
ق63. جووووول أول لأرسنال عن طريق زوبمندي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق6. العارضة منع فرصة الهدف الأول لسبورتنج لشبونة من ماكس أراوخو.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
فليك يكشف سبب استبدال بيدري أمام أتلتيكو مدريد أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول حكيمي: محبطون بسبب النتيجة أمام ليفربول.. وكفاراتسخيليا: كان علينا استغلال الفرص فليك: لا أفهم لماذا لدينا تقنية الفيديو إذا لم نستخدمها "من الأفضل أن يوفر طاقته بدلا من الدفاع".. سلوت يكشف سبب عدم الدفع بـ صلاح أمام سان جيرمان فان دايك: نأمل في تحقيق أمسية مميزة على أنفيلد.. ولا يجب أن ننسي أننا لعبنا أمام أبطال أوروبا في غياب صلاح.. ليفربول يواصل السقوط بثنائية أمام باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا