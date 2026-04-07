انتهت دوري الأبطال - سبورتنج لشبونة (0)-(1) أرسنال

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 20:44

كتب : FilGoal

نوني مادويكي وماكسي أراوخو - أرسنال ضد سبورتنج لشبونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سبورتنج لشبونة ضد أرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

نهاية المباراة

ق91. جووووول أول لأرسنال عن طريق كاي هافيرتز.

ق82. رايا يتألق ويتصدى لرأسية من لويس سواريز.

إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل على جيوكوريس.

ق63. جووووول أول لأرسنال عن طريق زوبمندي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق6. العارضة منع فرصة الهدف الأول لسبورتنج لشبونة من ماكس أراوخو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أرسنال سبورتنج لشبونة دوري أبطال أوروبا
