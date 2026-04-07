لويس إنريكي: سأقبل بنفس الأداء ضد ليفربول الموسم الماضي رغم الخسارة

يرى لويس إنريكي أنه قد يقبل بنفس الأداء الي قدمه الفريق خلال مواجهة ليفربول بالذهاب على ملعبه خلال الموسم الماضي رغم الخسارة.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

وقال لويس إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تحدثنا عن أهمية الفوز بالمباراة ضد تولوز قبل مواجتي ليس ولانس وعن أهمية إنجاز المهمة لأننا في أفضل مركز بالدوري، وسندخل دوري أبطال أوروبا بمعنويات مرتفعة، هذا عمل المدرب أن يجد طريق ليحسن الأداء دائما، وأنا أريد أن نظهر طوال الوقت بنفس الهوية وأن نلعب كرة قدم جيدة ونستمتع بها".

وتابع "سنحاول الاستحواذ على الكرة أكثر من ليفربول، هم فريق جيد ولديهم لاعبين ومدرب جيدين، ستكون المباراة صعبة وهذا طبيعي لأنه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لقد وصل إلى هنا 8 فرق فقط، وعندما تعتاد على اللعب بذلك المستوى، نريد الاستمتاع باللعب في حديقة الأمراء".

وأكمل "يوم الأربعاء سيكون من المهم إظهار رغبتنا وأن نستمتع بملعبنا وبالجماهير والأجواء وأن نقدم 100% وسنرى النتيجة بالنهاية، الموسم الماضي كان ليفربول المرشح للفوز ولكننا تأهلنا، ولا أرى أي ترشيح واضح خلال تلك المرحلة من البطولة".

وأضاف "خلال مواجهتنا مع ليفربول بالموسم الماضي، أعتقد أننا لعبنا بالذهاب مباراة رائعة وخسارتنا كانت غريبة وغير منطقية وكأنها تخالف ضد منطق كرة القدم، أقبل أن نكرر نفس الأداء بنفس الجودة ولكن ليس بنفس النتيجة، نريد أن نلعب كرة قدم هجومية ونسعى للفوز بغض النظر عن المنافس، والأهم أن نستمتع باللحظة في حديقة الأمراء، هذا الملعب رائع ومع جماهيرنا من الرائع خوض هذه المباريات".

وكان الفريقين قد تواجها خلال الموسم الماضي وتأهل باريس سان جيرمان بركلات الترجيح من على ملعب أنفيلد.