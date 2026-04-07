تشكيل بايرن ميونيخ - هاري كين يقود الهجوم.. وأوليسي ودياز أساسيان أمام ريال مدريد

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 19:55

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

يقود هاري كين هجوم بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي العملاق البافاري أمام الملكي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

كما اختار فينسنت كومباني البدء بالثنائي لويس دياز، ومايكل أوليسي على طرفي الملعب، فيما أبقى جمال موسيالا على مقاعد البدلاء.

ويبدأ بايرن ميونيخ بالتشكيل التالي:

ويبدأ بايرن ميونيخ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: كونراد لايمار - دايوت أوباميكانو - جوناثان تاه - يوسيب ستانشيتش

الوسط: جوشوا كيميتش - ألكسندر بافلوفيتش

وسط الهجوم: مايكل أوليسي - سيرجي جنابري - لويس دياز

الهجوم: هاري كين

وعلى مقاعد البدلاء: جوناس أوربيج - ليونارد بريسكوت - كيم مين جاي - ليون جورتسيكا - جمال موسيالا - نيكولاس جاكسون - ألفونسو ديفيز - توم بيشوف - هيروكي إيتو - رافاييل جيريرو - لينارت كارل

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في نصف النهائي أمام الفائز من باريس سان جيرمان وليفربول.

وتقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب أليانز أرينا.

ونجح ريال مدريد في تجاوز بايرن ميونيخ خلال آخر 4 مواجهات جمعتهما أعوام 2014، و2017، و2018، و2024.

أما آخر فوز للفريق البافاري يرجع لعام 2012، وفاز وقتها بايرن بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1.

إجمالا التقى الفريقان 14 مرة في دوري أبطال أوروبا جميعهم بالمراحل الإقصائية باستثناء مواجهة وحيدة في دور المجموعات عام 2000.

ونجح ريال مدريد في الإطاحة ببايرن 8 مرات، فيما فاز بطل ألمانيا 5 مرات.

ونجح بايرن في الفوز بمباراتي الذهاب والإياب التي جمعتهما بدور المجموعات.

