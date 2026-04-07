كرة يد – الزمالك يهزم سبورتنج ويستمر في ملاحقة الأهلي
الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 19:37
كتب : FilGoal
فاز الفريق الأول لكرة اليد للرجال للزمالك على سبورتنج بنتيجة 35-22، وذلك قبل 3 جولات من نهاية الدوري المصري.
ووصل الزمالك للنقطة 35.5 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، خلف الأهلي المتصدر برصيد 39 نقطة.
ويحتاج الأهلي للفوز في أي مباراتين لحسم لقب الدوري لصالحه بشكل رسمي.
وكان الأهلي توج بلقبي السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
ويحصل الفائز على 3 نقاط بينما المهزوم على نقطة واحدة وحال التعادل يحصل كل فريق على نقطتين.
وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 فرق بنظام الدوري من دورين.
وتأهل كل فريق بنقاط من المرحلة الأولى وفقا لترتيب الفريق الأول والمرتبط.
