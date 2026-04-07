كرة يد – الزمالك يهزم سبورتنج ويستمر في ملاحقة الأهلي

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 19:37

كتب : FilGoal

بيجاد مروان - فريق الزمالك كرة يد

فاز الفريق الأول لكرة اليد للرجال للزمالك على سبورتنج بنتيجة 35-22، وذلك قبل 3 جولات من نهاية الدوري المصري.

ووصل الزمالك للنقطة 35.5 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، خلف الأهلي المتصدر برصيد 39 نقطة.

ويحتاج الأهلي للفوز في أي مباراتين لحسم لقب الدوري لصالحه بشكل رسمي.

أخبار متعلقة:
كرة يد – الأهلي يهزم سموحة ويقترب من حسم لقب الدوري قبل 3 جولات من النهاية يد - يحيى خالد يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي

وكان الأهلي توج بلقبي السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويحصل الفائز على 3 نقاط بينما المهزوم على نقطة واحدة وحال التعادل يحصل كل فريق على نقطتين.

وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 فرق بنظام الدوري من دورين.

وتأهل كل فريق بنقاط من المرحلة الأولى وفقا لترتيب الفريق الأول والمرتبط.

الزمالك كرة يد الدوري المصري لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد – الأهلي يهزم سموحة ويقترب من حسم لقب الدوري قبل 3 جولات من النهاية يد - يحيى خالد يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات كرة يد – الأهلي يتعادل مع الشمس.. والزمالك يخسر من سموحة في دوري السيدات كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الأهلي يواصل تصدر الدوري بعد فوز كبير أمام الجزيرة يد - يحيى خالد ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي كرة يد - الزمالك يواصل ملاحقة الأهلي ويهزم الجزيرة في الجولة التاسعة من الدوري كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الأهلي يواصل تصدر الدوري بعد فوز كبير أمام طلائع الجيش
أخر الأخبار
بقيادة النحاس.. المصري يعلن جهازه الفني الجديد كاملا 5 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: سندرس ما حدث أمام سيراميكا من قرارات تحكيمية لحماية حقوقنا 7 دقيقة | الدوري المصري
مع إثارة الـ+90.. الأهلي يتعثر في أولى مباريات حسم اللقب بالتعادل مع سيراميكا 14 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - تعليمات فنية خاصة من معتمد جمال تحضيرا لمواجهة بلوزداد 31 دقيقة | الكرة المصرية
أحرز التعادل ضد سيراميكا.. ياسر إبراهيم يسجل ثاني أهدافه في الموسم 33 دقيقة | الدوري المصري
أنجح مدربي أوروبا الشرقية لم يف بوعده.. وفاة لوشيسكو أسطورة رومانيا 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثاني على التوالي.. إبراهيم عادل يقود نورشيلاند للفوز على بروندبي في الوقت القاتل 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر سلوت: ليفربول اعتاد النهوض في اللحظات الصعبة.. وإيزاك جاهز لـ سان جيرمان ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526739/كرة-يد-الزمالك-يهزم-سبورتنج-ويستمر-في-ملاحقة-الأهلي