تشكيل ريال مدريد - فينيسيوس ومبابي يقودان الهجوم.. وتياجو أساسي أمام بايرن ميونيخ

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 19:31

كتب : FilGoal

يقود كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور هجوم ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ.

ويلتقي الملكي أمام العملاق البافاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

كما اختار ألفارو أربيلوا البدء باللاعب الشاب تياجو بيتارش في وسط الملعب، فيما أبقى بيلينجهام على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة.

ويبدأ ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجير - دين هاوسن - ألفارو كاريراس.

الوسط: تياجو بيتارش- أوريلين تشواميني - فيدي فالفيردي

الهجوم: أردا جولر - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي

وعلى مقاعد البدلاء: فران جونزاليس - داني كاربخال - إيدر ميليتاو - ديفيد ألابا - جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - جونزالو جارسيا - ماركو أسينسيو - داني سيبايوس - فران جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في نصف النهائي أمام الفائز من باريس سان جيرمان وليفربول.

وتقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب أليانز أرينا.

ونجح ريال مدريد في تجاوز بايرن ميونيخ خلال آخر 4 مواجهات جمعتهما أعوام 2014، و2017، و2018، و2024.

أما آخر فوز للفريق البافاري يرجع لعام 2012، وفاز وقتها بايرن بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1.

إجمالا التقى الفريقان 14 مرة في دوري أبطال أوروبا جميعهم بالمراحل الإقصائية باستثناء مواجهة وحيدة في دور المجموعات عام 2000.

ونجح ريال مدريد في الإطاحة ببايرن 8 مرات، فيما فاز بطل ألمانيا 5 مرات.

ونجح بايرن في الفوز بمباراتي الذهاب والإياب التي جمعتهما بدور المجموعات.

تشكيل ريال مدريد - فينيسيوس ومبابي يقودان الهجوم.. وتياجو أساسي أمام بايرن ميونيخ 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
