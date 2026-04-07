انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل
الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 19:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري.
نهاية المباراة بالتعادل
ق 90+7: الحكم لا يحتسب ركلة جزاء
ق 90+4: عرضية من ياسين مرعي تصطدم بيد أحمد هاني ومطالبات بركلة جزاء
ق 88 أيمن موكا يهدر فرصة الثاني لسيراميكا
ق 82: جووول ياسر والتعادل
ق 80: نزول بن رمضان وطاهر بدلا من زيزو ومروان عطية
ق 64: نزول بنشرقي ومحمد شريف بدلا من بلعمري ومروان عثمان
ق 59: تسديدة قوية من مروان عطية
ق 55: فرصة من تريزيجيه
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا
ق 39: جووول أول لسيراميكا
ق 37: إنذار لمحمد بسام
ق 26: فرصة خطيرة للأهلي على المرمى
انطلاق المباراة
نرشح لكم
بقيادة النحاس.. المصري يعلن جهازه الفني الجديد كاملا مصدر من الأهلي لـ في الجول: سندرس ما حدث أمام سيراميكا من قرارات تحكيمية لحماية حقوقنا مع إثارة الـ+90.. الأهلي يتعثر في أولى مباريات حسم اللقب بالتعادل مع سيراميكا أحرز التعادل ضد سيراميكا.. ياسر إبراهيم يسجل ثاني أهدافه في الموسم للمرة السابعة في الدوري.. الأهلي يتأخر في النتيجة بهدف أمام سيراميكا الأهلي يكشف تفاصيل إصابة بلال عطية بخطأ فادح وكعب كهربا.. إنبي يفوز على سموحة ويحقق الانتصار الرابع تواليا تشكيل سيراميكا كليوباترا - لاكاي وإيجولا يقودان الهجوم أمام الأهلي.. والدبيس أساسي