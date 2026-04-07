انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري.

نهاية المباراة بالتعادل

ق 90+7: الحكم لا يحتسب ركلة جزاء

ق 90+4: عرضية من ياسين مرعي تصطدم بيد أحمد هاني ومطالبات بركلة جزاء

ق 88 أيمن موكا يهدر فرصة الثاني لسيراميكا

ق 82: جووول ياسر والتعادل

ق 80: نزول بن رمضان وطاهر بدلا من زيزو ومروان عطية

ق 64: نزول بنشرقي ومحمد شريف بدلا من بلعمري ومروان عثمان

ق 59: تسديدة قوية من مروان عطية

ق 55: فرصة من تريزيجيه

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا

ق 39: جووول أول لسيراميكا

ق 37: إنذار لمحمد بسام

ق 26: فرصة خطيرة للأهلي على المرمى

انطلاق المباراة