بخطأ فادح وكعب كهربا.. إنبي يفوز على سموحة ويحقق الانتصار الرابع تواليا

حقق إنبي انتصارا ثمينا على حساب سموحة ضمن المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وفاز إنبي على سموحة 2-0 في مباراة أقيمت ضمن الجولة الأولى من المرحلة الأولى (مجموعة اللقب).

وسجل إنبي عن طريق محمد مصطفى "ميدو" بالخطأ في مرماه، والثاني أحرزه محمود عبد المنعم "كهربا" بطريقة رائعة.

إنبي حقق الانتصار الرابع تواليا في مسابقة الدوري بعدما فاز على كل من: المصري وكهرباء الإسماعيلية والزمالك وسموحة.

ورفع إنبي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السابع.

وصف المباراة

بدأ نادي إنبي المباراة بضغط هجومي على مرمى سموحة، وأهدر هدفا محققا عن طريق مهاجمه أحمد زكي.

وأنقذ عبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبي فرصة خطيرة بعد تسديدة من السنغالي بابي بادجي.

وألغى حكم المباراة هدفا لنادي إنبي سجله أحمد زكي واحتسب لمسة يد.

وأخطأ محمد مصطفى ميدو لاعبي سموحة وسجل في مرماه معلنا تقدم إنبي في الدقيقة 62.

وشهدت الدقيقة 65 طرد بابي بادجي مهاجم سموحة بعد لعبة خطرة.

ومع نزول محمود كهربا سجل إنبي الهدف الثاني بعد عرضية من حامد عبد الله حولها كهربا في المرمى بكعب القدم في الدقيقة 80.

وعاد كهربا للتسجيل لأول مرة في الدوري المصري منذ 601 يوما.

وكان آخر أهداف كهربا بالدوري قد سجله في مرمى إنبي عندما كان لاعبا بالأهلي يوم 14 أغسطس 2024 في الجولة 33 من الدوري بموسم 2023/2024.

وألغى حكم المباراة هدف تقليص الفارق لنادي سموحة سجله الغاني ستيفن بعد العودة لتقنية الفيديو.