القسم الثاني ب – النصر في الصدارة رغم الخسارة.. وبورفؤاد يفوز بالثمانية

خسر النصر أمام نادي جي بهدفين لهدف في مباريات المجموعة الأولى للقاهرة ضمن منافسات دوري القسم الثاني ب، بالجولة 24 من المسابقة.

ورغم الخسارة يظل النصر في صدارة مجموعة القاهرة الثانية.

كما فاز بورفؤاد على 6 أكتوبر برمانة بثمانية دون رد، ليواصل تصدر مجموعة القاهرة والقناة.

وجاءت نتائج المباريات كالآتي:

الرباط والأنوال 0-0 نادي رع

الشمس 1-0 ليفيلز

اتحاد الشرطة 1-2 بنها

مصر للتأمين 1-1 النجوم

نادي جي 2-1 النصر

المستقبل 1-0 دياموند

حلوان 0-1 القناطر الخيرية

جمهورية شبين 2-0 إيسترن كومباني

المريخ 0-0 نجمة سيناء

الشرقية 0-2 العبور

مركز شباب النجوم 0-0 القزازين

6 أكتوبر برمانة 0-8 بورفؤاد

منتخب السويس 1-1 قرية عامر

النصر بالعريش 1-0 الزرقا

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية القاهرة كالآتي:

1- النصر 48 نقطة

2- القناطر الخيرية 43 نقطة

3- اتحاد الشرطة 41 نقطة

4- ليفيلز 40 نقطة

5- جي كلوب 40 نقطة

6- جمهورية شبين 33 نقطة

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية "القاهرة والقناة" كالآتي:

1- بورفؤاد 56 نقطة

2- العبور 55 نقطة

3- المريخ البورسعيدي 52 نقطة

4- رع 43 نقطة

5- قرية عامر 41 نقطة

6- منتخب السويس 34 نقطة