تشكيل سيراميكا كليوباترا - لاكاي وإيجولا يقودان الهجوم أمام الأهلي.. والدبيس أساسي
الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 18:59
كتب : FilGoal
يقود الثنائي فخري لاكاي وصديق إيجولا هجوم نادي سيراميكا كليوباترا في مواجهة الأهلي.
ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا بعد قليل ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.
وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - جاستس أرثر - أحمد هاني
خط الوسط: سعد سمير - أحمد بلحاج - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو
خط الهجوم: صديق أوجولا - فاخري لاكاي.
نرشح لكم
