تشكيل سيراميكا كليوباترا - لاكاي وإيجولا يقودان الهجوم أمام الأهلي.. والدبيس أساسي

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 18:59

كتب : FilGoal

صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا

يقود الثنائي فخري لاكاي وصديق إيجولا هجوم نادي سيراميكا كليوباترا في مواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا بعد قليل ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي كالتالي:

أخبار متعلقة:
حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - جاستس أرثر - أحمد هاني

خط الوسط: سعد سمير - أحمد بلحاج - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: صديق أوجولا - فاخري لاكاي.

سيراميكا كليوباترا الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526734/تشكيل-سيراميكا-كليوباترا-لاكاي-وإيجولا-يقودان-الهجوم-أمام-الأهلي-والدبيس-أساسي