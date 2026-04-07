رائع بكعب القدم.. كهربا يسجل أول أهدافه في الدوري المصري منذ 601 يوما

عاد محمود عبد المنعم "كهربا" للتسجيل في الدوري المصري الممتاز.

وسجل كهربا هدف إنبي الثاني ضد سموحة في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وأحرز كهربا هدفا رائعا بالكعب بالدقيقة 80 من عمر المباراة.

وعاد كهربا للتسجيل لأول مرة في الدوري المصري منذ 601 يوما.

وكان آخر أهداف كهربا بالدوري قد سجله في مرمى إنبي عندما كان لاعبا بالأهلي يوم 14 أغسطس 2024 في الجولة 33 من الدوري بموسم 2023/2024.

وخاض كهربا تجربتين خارج مصر بعد الرحيل عن الأهلي مع فريقي القادسية الكويتي والاتحاد الليبي.

وانضم كهربا لإنبي في شهر يناير الماضي في صفقة انتقال حر.

وسجل صاحب الـ 31 عاما أول أهدافه بقميص إنبي منذ العودة للفريق.

