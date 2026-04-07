تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام سيراميكا.. ومروان عثمان يقود الهجوم

واصل يس توروب المدير الفني للأهلي الاعتماد على مصطفى شوبير في حراسة مرمى فريقه وذلك أمام سيراميكا كليوباترا.

ويلعب سيراميكا ضد الأهلي غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام على استاد المقاولون العرب.

ويحرس شوبير مرمى الأهلي، ويقود مروان عثمان هجوم الأحمر أمام فريقه السابق سيراميكا كليوباترا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – يوسف بلعمري

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أليو ديانج

الهجوم: زيزو – مروان عثمان – تريزيجيه

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي – أحمد رمضان – محمد علي بن رمضان – محمد شريف – حسين الشحات – أشرف بنشرقي – هادي رياض – أحمد عيد – طاهر محمد