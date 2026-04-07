تبدأ من 155 دولار.. اتحاد الكرة يطرح عدد محدود من تذاكر مباريات مصر بكأس العالم

أعلن اتحاد الكرة طرح عدد محدود من تذاكر مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي، عن 9 ضوابط لشراء التذاكر: "التذاكر مخصصة للجماهير المصرية فقط ولا تعد مستنداً للحصول على تأشيرات الدخول للدول المستضيفة، والحد الأقصى للتخصيص (4) تذاكر للفرد لكل مباراة."

وأضاف بيان الاتحاد "يتم تخصيص التذاكر وفقًا لأسبقية سداد قيمتها وقيمة التذاكر غير مرتدة والأولوية للذين يحملون تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية."

وأكمل "يستقبل الاتحاد طلبات الحجز والسداد بمقره بمدينة 6 أكتوبر يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا، ويقوم الراغب في الحجز بتعبئة طلب شراء التذاكر وفقًا لبيانات جواز السفر، والحصول على إذن دفع."

وتابع "يتم سداد قيمة التذاكر بالدولار الأمريكي من خلال الحساب البنكي للاتحاد، تمهيدًا لتحويلها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأوضح الاتحاد أن إجراءات الحجز خلال الفترة من 14 إبريل الجاري حتى 24 من الشهر ذاته، أو حتى نفاد التذاكر، أيهما أقرب.

وأتم الاتحاد "سيتم إرسال التذاكر المشتراة على البريد الإلكتروني الشخصي لمشتري التذكرة، وتطبق جميع الشروط والأحكام الصادرة عن فيفا بشأن تذاكر المباريات."

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وسيلتقي منتخب مصر أمام بلجيكا يوم 15 يونيو، قبل مواجهة نيوزيلندا 21 يونيو، وختام مباريات المجموعة يوم 26 يونيو.

وجاء أسعار التذاكر لمباريات مصر في دور المجموعات على النحو التالي:

- أسعار التذاكر لدور المجموعات:

بلجيكا × مصر

الدرجة الأولى: 550 دولاراً

الدرجة الثانية: 440 دولاراً

الدرجة الثالثة: 200 دولار

نيوزيلاندا × مصر

الدرجة الأولى: 500 دولاراً

الدرجة الثانية: 420 دولاراً

الدرجة الثالثة: 155 دولاراً

مصر × إيران

الدرجة الأولى: 550 دولاراً

الدرجة الثانية: 440 دولاراً

الدرجة الثالثة: 200 دولار.