مدرب أهلي جدة يحسم مصير مدافع البرازيل أمام الفيحاء
الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 17:38
كتب : FilGoal
يحسم الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة السعودي موقف مدافعه الدولي البرازيلي روجير إيبانيز في مواجهة الفيحاء.
ويلعب أهلي جدة ضد الفيحاء يوم الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة 29 لمسابقة الدوري.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الفحوصات الطبية اثبتت عدم تمزق في العضلة الخلفية لإيبانيز بعد إصابته مع منتخب بلاده.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن قرار مشاركة إيبانيز ضد الفيحاء في يد يايسله.
ويبحث أهلي جدة عن الفوز على الفيحاء ومواصلة مصارعة النصر والهلال على مقدمة الترتيب.
ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 70 نقطة.
ويأتي الهلال وأهلي جدة خلف النصر المتصدر بفارق 5 نقاط، ولكل منهما 65 نقطة.
