كرة يد – الأهلي يهزم سموحة ويقترب من حسم لقب الدوري قبل 3 جولات من النهاية

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 17:37

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد - إبراهيم المصري

اقترب الأهلي من حسم لقب الدوري المصري لكرة اليد بعد الفوز على سموحة 29-25 قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

ووصل الأهلي إلى النقطة 39 في الصدارة، ويتبقى له 3 مباريات ضد سبورتنج والبنك الأهلي والزمالك.

ويحتاج الأهلي للفوز في أي مباراتين لحسم لقب الدوري لصالحه بشكل رسمي.

ويمتلك الزمالك 32.5 نقطة في المركز الثاني. ثم سبورتنج في المركز الثالث برصيد 24.5 نقطة.

ويلعب الزمالك في الجولة ذاتها ضد سبورتنج.

وكان الأهلي توج بلقبي السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويحصل الفائز على 3 نقاط بينما المهزوم على نقطة واحدة وحال التعادل يحصل كل فريق على نقطتين.

وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 فرق بنظام الدوري من دورين.

وتأهل كل فريق بنقاط من المرحلة الأولى وفقا لترتيب الفريق الأول والمرتبط.

