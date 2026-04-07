انتهت في الدوري - إنبي (2)-(1) سموحة.. 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 17:11

كتب : FilGoal

إنبي - سموحة

أخبار متعلقة:
أجندة بيراميدز - راحة في الجولة الأولى.. والختام ضد سموحة سموحة: هدفنا أول 3 مراكز في الدوري المصري.. وعبد العزيز مفاجأة الموسم سموحة ينضم لمرحلة المنافسة على لقب الدوري بثلاثية ضد مودرن سبورت الثالث على التوالي.. بيراميدز يضرب إنبي برباعية ويواجه زد في نهائي مكرر لكأس مصر

نهاية المباراة

ق90+1 حكم المباراة يلغي الهدف لوجود خطأ على لاعب سموحة

ق90 ستيفن يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول لنادي سموحة

ق80 جوووول كهربا يسجل بالكعب الهدف الثاني

ق65 طرد بابي بادجي بعد تدخل قوية على مدافع سموحة

ق63 هدف اول لنادي إنبي بعد خطأ فادح من دفاع سموحة

ق48 هدف غير محتسب لنادي إنبي بداعي لمسة يد على أحمد زكي مهاجم إنبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36 تصدي رائع من عبد الرحمن سمير حارس مرى إنبي بعد هجمة خطيرة وتسديدة من بابي بادجي مهاجم سموحة

ق13 عرضية خطيرة من الجهة اليمنى لنادي سموحة وضربة راسية تمر قريبة من مرمى إنبي

انطلاق المباراة

إنبي سموحة الدوري المصري الممتاز
بخطأ فادح وكعب كهربا.. إنبي يفوز على سموحة ويحقق الانتصار الرابع تواليا تشكيل سيراميكا كليوباترا - لاكاي وإيجولا يقودان الهجوم أمام الأهلي.. والدبيس أساسي رائع بكعب القدم.. كهربا يسجل أول أهدافه في الدوري المصري منذ 601 يوما تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام سيراميكا.. ومروان عثمان يقود الهجوم تقرير قطري: بنشرقي على رأس أولويات الغرافة في الموسم المقبل المصري يعلن تعيين عماد النحاس كمدير فني للفريق "عرض أي لاعب للبيع حال عدم التزامه".. 4 قرارات من المصري لسوء النتائج سيد معوض يعلن عبر في الجول رحيله من تدريب غزل المحلة
بخطأ فادح وكعب كهربا.. إنبي يفوز على سموحة ويحقق الانتصار الرابع تواليا 4 دقيقة | الدوري المصري
القسم الثاني ب – النصر في الصدارة رغم الخسارة.. وبورفؤاد يفوز بالثمانية 7 دقيقة | القسم الثاني
تشكيل سيراميكا كليوباترا - لاكاي وإيجولا يقودان الهجوم أمام الأهلي.. والدبيس أساسي 23 دقيقة | الدوري المصري
رائع بكعب القدم.. كهربا يسجل أول أهدافه في الدوري المصري منذ 601 يوما 25 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام سيراميكا.. ومروان عثمان يقود الهجوم 26 دقيقة | الدوري المصري
تقرير قطري: بنشرقي على رأس أولويات الغرافة في الموسم المقبل 42 دقيقة | الدوري المصري
تبدأ من 155 دولار.. اتحاد الكرة يطرح عدد محدود من تذاكر مباريات مصر بكأس العالم ساعة | منتخب مصر
موتسيبي يزور السنغال للاجتماع مع رئيسي الدولة واتحاد الكرة ساعة | الكرة الإفريقية
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين 4 مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف لـ في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده
